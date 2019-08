Ressources Robex Inc. continue à améliorer ses performances, se désendetter, et préparer l'avenir





QUÉBEC, Québec, 27 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est heureuse de publier ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2019.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens sauf indication contraire.

Deuxième trimestre de 2019 : Robex génère des flux de trésorerie d'exploitation de 8,6 millions $ pour un chiffre d'affaires de 20,4 millions $, représentant un « cash-flow » d'exploitation remarquable de 42,2 % du chiffre d'affaires .

Production d'or de 12 089 onces (376 kg) comparativement à 11 716 onces (364 kg) pour la même période de 2018. De plus, depuis le début de l'année 2019, la production d'or est supérieure de +7,6 % comparativement à la même période de 2018.



Quantité de minerai traité à l'usine comparable, soit 433 598 tonnes au deuxième trimestre de 2019 vs 436 224 tonnes au deuxième trimestre de 2018. L'ajout d'un concasseur d'ici la fin du mois d'août devrait permettre à la mine de Nampala de réduire les arrêts non planifiés causés par le minerai grossier.



Ventes d'or de 20,4 millions $ comparativement à 19,4 millions $ pour la même période de 2018, correspondant respectivement à 11 760 onces d'or vendues (366 kg) à un prix moyen de 1 738 $ par once et à 11 481 onces d'or vendues (357 kg) à un prix moyen de 1 688 $ par once (décalage des ventes d'or de la production attribuable à chacune des périodes présentées).



Coût comptant total 1 de 683 $ par once vendue comparativement à 613 $ par once vendue pour la même période de 2018. Cette augmentation est principalement relative à une hausse du prix et de la consommation du carburant et de réactifs par once vendue. Plusieurs actions ont déjà été engagées : Une informatisation du contrôle des carburants remplace le contrôle « mécanique » existant. Une initiative d'optimisation de la consommation de cyanure réalisée en juin permet désormais une économie mensuelle d'environ 68 000 $. Pour le futur : L'aménagement prévu d'une centrale solaire sur le site minier permettra à la Société de produire son électricité à moindre coût.



de 683 $ par once vendue comparativement à 613 $ par once vendue pour la même période de 2018. Cette augmentation est principalement relative à une hausse du prix et de la consommation du carburant et de réactifs par once vendue. Plusieurs actions ont déjà été engagées : Pour le futur : Suite à la publication de nouveaux rapports 43-101, l'application des normes IFRS a modifié les calculs d'amortissement. Ceci impacte négativement le résultat opérationnel, mais n'a aucun impact sur les flux de trésorerie d'exploitation (8,6 millions $).



(8,6 millions $). Diminution du passif de la Société d'un montant de 2,6 millions $ comparativement au 31 mars 2019. Le total du passif est passé de 60 millions $ au 30 juin 2018 à 46,1 millions $ au 30 juin 2019, soit une diminution 13,9 millions au cours des 12 derniers mois.



Investissements en exploration sur le permis d'exploitation de Nampala d'un montant de 0,6 millions $ et sur les permis de recherche et d'exploration de Mininko et Kamasso d'un montant de 0,3 millions $. La Société a investi un total de 7,1 millions $ dans le cadre de sa campagne d'exploration et de forage 2018-2019.





Exploitation minière : Nampala, Mali

Deuxièmes trimestres

terminés les 30 juin Premiers semestres

terminés les 30 juin 2019 2018 2019 2018 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 402 678 448 974 901 111 940 316 Minerai traité (tonnes) 433 598 436 224 858 159 881 450 Stérile extrait (tonnes) 839 595 819 691 1 663 618 1 867 561 Ratio de découverture opérationnel 2,1 1,8 1,8 2,0 Teneur traitée (g/t) 1,00 0,94 0,98 0,93 Récupération (%) 86,6 % 86,3 % 85,8 % 85,1 % Onces d'or produites 12 089 11 716 23 149 21 509 Onces d'or vendues 11 760 11 481 22 695 23 469 Données financières (arrondis au millier près) Produits ? Ventes d'or 20 441 000 19 376 000 39 311 000 39 949 000 Charges d'exploitation minière 7 407 000 6 409 000 14 538 000 13 593 000 Redevances minières 622 000 630 000 1 210 000 1 302 000 Charges administratives 1 569 000 1 386 000 3 342 000 2 723 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 7 379 000 2 918 000 15 535 000 5 824 000 Résultat opérationnel sectoriel 3 464 000 8 033 000 4 686 000 16 507 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 738 1 688 1 732 1 702 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)1 18 15 18 15 Coût comptant total (par once vendue)1 683 613 694 635 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)1 1 035 937 1 043 988 Charges administratives (par once vendue) 133 121 147 116 Amortissement des immobilisations (par once vendue) 627 254 685 248

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés de ROBEX sont disponibles sur le site web de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : Robexgold.com . Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : Sedar.com .





Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, CEO

Augustin Rousselet, CFO/COO

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com





Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.

1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont une mesure financière non conforme aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

