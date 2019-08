Airship acquiert la société Apptimize pour donner naissance à une plate-forme complète et leader sur le marché de l'expérience client mobile





Le spécialiste de l'engagement client Airship annonce aujourd'hui l'acquisition d'Apptimize, la solution la plus utilisée pour le test et la création d'expériences clients sur les applications mobiles et les autres canaux digitaux. Grâce à cette acquisition, les professionnels du marketing et les développeurs disposent désormais d'une solution unique pour optimiser l'intégralité de l'expérience utilisateur sur tous les canaux de communication et les actifs digitaux.

Airship permet aux entreprises d'envoyer les bons messages aux moments et endroits les plus adaptés pour toucher les consommateurs quand ils seront les plus réceptifs, que ce soit via SMS, notification push, e-mail, mobile wallet ou tout autre canal. La solution Apptimize est la plus avancée du secteur pour tester les expériences utilisateur sur plusieurs canaux, y compris les applications mobiles, les sites Web et l'OTT. Les spécialistes du marketing et les responsables produit peuvent désormais développer de manière itérative en toute confiance des fonctionnalités, des contenus, des algorithmes de recommandation et des messages pour créer des expériences cross-canal cohérentes et attirantes, afin d'accroître l'engagement des clients, leur fidélité, et le chiffre d'affaires.

« Les entreprises qui se distinguent aujourd'hui réinventent constamment leur expérience client, or la culture de l'expérimentation est essentielle à cette innovation », déclare Brett Caine, Président d'Airship. « Grâce à la combinaison de la solution de test d'applications mobiles, de sites Web d'Apptimize et de l'expertise d'Airship en matière d'engagement client sur les différents canaux, les professionnels du marketing et les développeurs peuvent concentrer leur innovation sur les domaines essentiels tout en créant les expériences fluides et complètes réellement voulues par les clients. »

Une légère modification des fonctionnalités ou de la communication peut avoir un impact colossal sur l'engagement utilisateur, la fidélité ou la valeur-client. Ensemble, Airship et Apptimize unifieront l'engagement digital et l'expérimentation. Ils offriront ainsi aux entreprises une approche holistique du client, pour mieux le comprendre et améliorer ses expériences. Airship continuera de commercialiser, maintenir et améliorer la plate-forme Apptimize, tout en enrichissant également sa propre plate-forme d'Engagement Client avec de nouvelles fonctionnalités de test.

D'après le cabinet Forrester Research Inc., « les entreprises qui proposent une meilleure expérience client développent leur chiffre d'affaires cinq fois plus vite en moyenne que leurs concurrents qui proposent une expérience de qualité inférieure. Ce phénomène s'observe dans le monde entier1. » Pour découvrir le retour sur investissement des améliorations apportées à l'expérience client dans 18 secteurs, consultez le rapport de Forrester How Customer Experience Drives Business Growth, 2018 (L'expérience client au coeur du développement de l'activité, 2018) (disponible jusqu'au 27 septembre 2019).

Plus de 100 grandes marques et entreprises axées sur le mobile utilisent la solution unifiée et cross-platform d'A/B testing multivariés d'Apptimize afin d'optimiser les fonctionnalités produit et gérer leurs livraisons sur les différents points de contact digitaux, et pour comprendre l'interaction et l'impact des expériences sur différents canaux. Apptimize s'intègre automatiquement à la plupart des plates-formes d'analytics, et permet de mesurer et utiliser, sans coder, les événements pour offrir des expériences ultra-ciblées. Grâce à son interface Visual Editor, les spécialistes du marketing et les responsables produit peuvent modifier les applications iOS et Android sans en changer le code ni les mettre à jour. Sa solution de test programmatique permet d'effectuer une configuration unique avec des variables dynamiques qui peuvent être modifiées instantanément pour ajouter des variantes. Les outils de gestion des fonctionnalités, qui incluent des commutateurs de fonctionnalité et des mises à jour instantanées, atténuent les risques grâce au contrôle des déploiements et à la possibilité d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités.

Airship et Apptimize partagent leur expertise dans beaucoup des mêmes secteurs verticaux à fort potentiel : le retail, les médias, le voyage et l'hébergement, ainsi que les services financiers. Les deux sociétés ont été créées pour offrir la meilleure expérience possible à chaque consommateur, qu'il soit anonyme ou identifié, en exploitant toutes les données disponibles. Ce fonctionnement garantit non seulement une expérience cohérente sur toutes les plates-formes, quel que soit le nombre de canaux empruntés par un client, mais permet également de suivre le chiffre d'affaires généré depuis n'importe quel message ou expérience.

Récemment, parmi 18 fournisseurs évalués, Airship a été positionné au plus haut niveau pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision dans le Magic Quadrant 2019 des Plateformes de Marketing Mobile (2019 Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms). Ceci fait suite à l'obtention des scores Produit les plus élevés dans trois des quatre cas d'utilisation des fonctionnalités essentielles des plates-formes de marketing mobile de Gartner (2018 Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms - alors sous le nom Urban Airship). Les clients d'Apptimize peuvent s'attendre à bénéficier des forces d'Airship en matière de communication cross-canal, de déclencheurs d'événements en temps réel, de machine learning prédictif, d'intégration aux technologies marketing et d'analyses personnalisables au niveau de l'utilisateur.

A propos Apptimize

Apptimize est un moteur d'innovation qui fournit des solutions d'A/B Testing, et de gestion des livraisons de fonctionnalités pour mobile, Web, Web mobile, mobile hybride, OTT et serveur. Les leaders d'industries tels que HotelTonight, The Wall Street Journal et Glassdoor ont créé des expériences utilisateur extrêmement réussies avec Apptimize.

A propos d'Airship

Les équipes marketing et digitales de milliers d'entreprises parmi les plus renommées au monde font confiance à la plateforme d'engagement client d'Airship pour renforcer les liens avec les clients en fournissant des messages pertinents et conçus pour tous les canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet aux marques de tirer profit des données utilisateurs, des différents canaux d'engagement, ainsi que d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle. Les entreprises bénéficient par conséquent de tous les services nécessaires pour délivrer à la bonne personne et au moment opportun, des notifications push, des e-mails, des SMS, des messages in-app, des billets, cartes et coupons Mobile Wallet et plus encore ; permettant ainsi de renforcer la relation client, d'accélérer l'engagement, de stimuler l'action et d'augmenter la valeur.

