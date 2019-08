Participation de Chorus Aviation au 44e congrès annuel de la Regional Airline Association





HALIFAX, le 27 août 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) participera au 44e congrès annuel de la RAA (Regional Airline Association) qui se tiendra au Music City Center de Nashville, Tennessee, du 4 au 7 septembre 2019 ; des représentants de Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») et Voyageur Aviation (« Voyageur »), entreprises du groupe Chorus, seront sur place.

Le commandant Steve Linthwaite, vice-président - Opérations aériennes de Jazz, sera conférencier vedette au congrès. Des représentants des Services techniques Jazz, de Voyageur Aerotech et de Voyageur Avparts seront au kiosque 902 dans le hall d'exposition.

Plus de renseignements sur le congrès annuel de la RAA se trouvent en ligne à l'adresse suivante : www.raa.org/convention/

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 08:00 et diffusé par :