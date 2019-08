/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et le zoo de Toronto feront une annonce importante pour le parc urbain national de la Rouge/





TORONTO, le 26 août 2019 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, en compagnie de Dolf DeJong, directeur général du zoo de Toronto, participeront à une importante annonce concernant le parc urbain national de la Rouge. Gary Anandasangaree, Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député fédéral de Scarborough-Rouge Park, John McKay, député fédéral de Scarborough-Guildwood, John Tory, maire de la Ville de Toronto, et Jennifer McKelvie, conseillère du quartier 25 de la Ville de Toronto se joindront à eux.

L'annonce sera faite dans le secteur du Zoo Road de Parcs Canada, dans le parc urbain national de la Rouge.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :



Date : Le mardi 27 août 2019 Heure : L'événement débute à 9 h 15 (HE)

Les médias sont priés d'arriver à 9 h (HE)



Lieu : Parc urbain national de la Rouge

Secteur du Zoo Road, Toronto (Ontario)

https://goo.gl/maps/kPXWeN1z5K2D3d8p7

