/R E P R I S E -- Avis aux médias - Karen McCrimmon, Secrétaire parlementaire du ministre des de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata-Carleton, fera une annonce importante dans le but de mettre fin à la cyberviolence/

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Karen McCrimmon, Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata-Carleton, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante dans le but de mettre fin à la cyberviolence.

Date : 27 août 2019



Heure : 14 h

Emplacement :

Centre IMPACT de Lockheed Martin

501, promenade Palladium

Ottawa (Ontario)



