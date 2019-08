Ontario Teachers' félicite Rosemarie McClean, directrice des opérations, pour sa nomination en tant que directrice de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies





TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - Ron Mock, président-directeur général du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') a annoncé aujourd'hui que Rosemarie McClean, directrice des opérations de l'entreprise, quittera ses fonctions à la fin de 2019 pour prendre la direction de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à compter du 1er janvier 2020.

«?Rosemarie est au service d'Ontario Teachers' depuis 33 ans, et chaque partie du Régime a été influencée positivement par son expertise et son travail assidu?», a déclaré M. Mock. «?En plus d'être extrêmement intelligente et compétente, Rosemarie est une personne véritablement bienveillante qui a toujours accordé la priorité à nos membres. Nous sommes ravis pour elle alors qu'elle s'embarque dans cette nouvelle phase de sa carrière, très excitante et à fort impact.?»

Rosemarie a rejoint Ontario Teachers' en 1986 et, depuis, elle a assumé des mandats plus importants et plus vastes, qui l'ont amenée à occuper son poste actuel de directrice des opérations, Opérations de l'entreprise. À son poste, elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la stratégie des Services aux membres et l'introduction de programmes primés et de gains d'efficacité. Elle a également aidé l'entreprise à se développer grâce à une base technologique plus solide et à l'amélioration de l'innovation et de la collaboration.

«?J'ai eu beaucoup de chance de passer la majeure partie de ma carrière au sein d'un organisme aussi formidable qu'Ontario Teachers'. Les gens ici sont vraiment exceptionnels. Ce fut un honneur de travailler avec des équipes aussi dévouées, qui viennent travailler chaque jour avec la mission claire d'offrir d'excellents services et la sécurité de la retraite aux enseignantes et enseignants de la province de l'Ontario?», a déclaré Mme McClean.

La dernière journée de Mme McClean à Ontario Teachers' aura lieu le 31 décembre 2019. Ontario Teachers' est en cours d'évaluation des prochaines étapes concernant les nombreux domaines dont Mme McClean est actuellement responsable.

À propos d'Ontario Teachers'

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') est le plus grand régime de retraite du Canada réservé aux membres d'une même profession avec des actifs nets sous gestion de 201,4 milliards de dollars au 30 juin 2019. Il détient un portefeuille mondial d'actifs divers, dont environ 80 % sont contrôlés en interne, et il a généré un rendement net annuel total des fonds de 9,7 % depuis sa création en 1990 (tous les chiffres sont au 31 décembre 2018, sauf indication contraire). Ontario Teachers' est une organisation indépendante dont le siège se trouve à Toronto. Son bureau de la région Asie-Pacifique se trouve à Hong Kong alors que son bureau pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique se trouve à Londres. Le régime de pension à prestations déterminées, entièrement financé, investit et administre les pensions des 327 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

Contact :

Lori McLeod

Ontario Teachers'

+1 416-730-7207

lori_mcleod@otpp.com

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 06:42 et diffusé par :