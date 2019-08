TeraXion concrétise son plan de relève avec l'appui de BDC Capital et de la banque CIBC





QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - TeraXion, une entreprise québécoise de composants optiques, profite de son excellente performance des dernières années pour effectuer une restructuration de son capital-actions et concrétiser son plan de relève. BDC Capital, par l'entremise de son groupe Investissement de croissance, acquiert une part minoritaire de la compagnie, tandis que son groupe Capital de croissance et transfert d'entreprise déjà partenaire de TeraXion depuis 2016 participe, de concert avec la banque CIBC, à son refinancement bancaire.

TeraXion annonce par ailleurs la relève de deux de ses co-fondateurs. Alain-Jacques Simard, président et chef de la direction, prendra le rôle de président exécutif du conseil d'administration et Richard Kirouac, vice-président aux finances, prendra sa retraite, tout en conservant un siège au Conseil. Ghislain Lafrance, actuel vice-président commercialisation et technologie, sera promu PDG.

« Cette nouvelle entente de partenariat avec BDC Capital et la banque CIBC insuffleront les ressources et l'énergie dont TeraXion profitera pleinement pour saisir les opportunités qui se présentent à elle. Je ne pourrais être plus fier de prendre la barre de l'entreprise à laquelle j'ai contribué depuis près de vingt ans », déclare Ghislain Lafrance. « En plus de se doter de partenaires de croissance de qualité, la restructuration ouvrira de très belles opportunités de croissance pour nos employés. C'est une bonne nouvelle pour TeraXion et les TeraXiens », se félicite Alain-Jacques Simard.

Jean Bédard, associé, Investissement de croissance chez BDC Capital voit aussi l'avenir d'un bon oeil : « TeraXion est une société innovatrice dans un secteur toujours très porteur et qui fait la majorité de ses affaires à l'international, où elle jouit d'une excellente réputation. Son potentiel de croissance demeure élevé. Cet investissement répond par ailleurs à notre mandat de soutenir les successions au sein d'entreprises technologiques canadiennes de premier plan, succession qui fut d'ailleurs très bien planifiée chez TeraXion. »

David Bouchard, directeur exécutif et chef d'équipe au Groupe Entreprise CIBC ne cache pas sa fierté : « nous avons confiance que l'équipe de direction en place continuera de faire croître ce joueur mondial en optique et c'est avec enthousiasme que CIBC compte supporter TeraXion dans ses ambitions ».

À propos de TeraXion

TeraXion est un chef de file de la fabrication de composants photoniques novateurs incorporant les réseaux de Bragg sur fibre, les lasers à faible bruit et la photonique intégrée. Son expertise unique et sa capacité à développer et à transformer la technologie en produits de pointe en font un partenaire de choix pour ses clients : les entreprises clés des secteurs de l'industrie légère et lourde, des télécommunications, des appareils médicaux, de l'aérospatial et de la défense. Pour de plus amples renseignements, visitez teraxion.com.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos de la banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

