/R A P P E L -- Avis aux médias - Le gouvernement annoncera l'octroi de fonds pour des projets de bioénergie en Ontario/

Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports ainsi que de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du...





LONGi Solar, une filiale de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, a obtenu la note AA dans le cadre de la première publication trimestrielle du nouveau classement de viabilité financière (ou « bankability ») PV ModuleTech de PV-Tech. LONGi Solar...





Pendant que la demande mondiale de technologies plus propres dans le secteur des ressources naturelles continue d'augmenter, l'industrie minière canadienne est à l'avant-garde avec ses innovations qui changent la donne dans le domaine du traitement...





Le Canada compte des centaines de collectivités rurales et éloignées. Comme le pays prépare sa transition vers un avenir énergétique plus propre, il doit aussi aider les collectivités à réduire leur dépendance au diesel et à choisir des sources...





Le gouvernement du Canada est à mettre en place un système d'information sur l'énergie moderne et indépendant. Le regroupement des données sur l'énergie à un seul et même endroit aidera à améliorer la prise de décision par les gouvernements et...