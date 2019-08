Pénurie de main-d'oeuvre dans la construction : l'ACQ en tournée dans les régions du Québec cet automne





MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) annonce aujourd'hui la tenue de la Tournée des régions sur le thème de la pénurie de main-d'oeuvre qui aura lieu cet automne.

« En septembre 2018, l'ACQ a été la première association patronale à sonner l'alarme au sujet de la pénurie de main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. Il s'agit d'un enjeu crucial pour nos membres puisque plusieurs entrepreneurs font face à des défis importants en matière de recrutement de personnel. Actuellement, il y a des entreprises qui ne sont pas en mesure de soumissionner sur certains projets en raison du manque d'employés et, au final, ceci pourrait nuire à l'économie du Québec », a déclaré le président de l'ACQ, Francis Roy.

« Nous partons donc en tournée pour aider les entrepreneurs à mieux prévoir les besoins de main-d'oeuvre pour les années à venir. Nous souhaitons aussi leur offrir quelques solutions afin d'attirer, de recruter et de retenir leur personnel au sein de leur entreprise », a soutenu M. Roy, président de l'ACQ.

Préparer les entreprises de construction aux réalités de demain

Pour préparer les entreprises de construction face aux besoins de main-d'oeuvre des années à venir, l'ACQ a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin qu'elle effectue une recherche sur les perspectives des 5 à 10 prochaines années par corps de métiers et par région du Québec.

L'ACQ se déplacera aux quatre coins de la province, dans 11 villes, afin de dévoiler les résultats de cette étude.

De plus, Info entrepreneurs, Ressources entreprises et l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés accompagneront l'ACQ dans les différentes régions du Québec afin de proposer aux participants quelques pistes de solutions au problème de recrutement de main-d'oeuvre de leur entreprise. Les participants pourront également échanger et interagir avec les différents intervenants sur place.

Finalement, il est à noter que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a confirmé sa présence pour l'événement à Québec le 17 octobre, tandis que Mme Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, sera quant à elle présente lors du lancement de la tournée à Montréal le 10 octobre.

Tournée des régions de l'ACQ - Pénurie de main-d'oeuvre Date Ville 10-oct-19 Montréal 17-oct-19 Québec 22-oct-19 Sherbrooke 23-oct-19 Gatineau 29-oct-19 Laval 30-oct-19 La Prairie 06-nov-19 Trois-Rivières 13-nov-19 Rouyn-Noranda 19-nov-19 Alma 21-nov-19 Rimouski 28-nov-19 Baie-Comeau

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

