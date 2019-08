Employeurs engagés pour la réussite éducative - Parce que le Québec a besoin d'une main d'oeuvre qualifiée





QUÉBEC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le Réseau québécois pour la réussite éducative et ses 17 Instances régionales de concertation (IRC) lance le mouvement national Employeurs engagés pour la réussite éducative qui vise à mettre en lumière le rôle essentiel des employeurs dans la réussite éducative des jeunes Québécois et Québécoises en cette période de rareté de main-d'oeuvre.

En réponse à d'importants enjeux sociétaux tels que la rareté de main-d'oeuvre et le décrochage scolaire, ce mouvement souhaite placer l'éducation au coeur des préoccupations des employeurs et de leurs pratiques. «?S'il peut être tentant pour un jeune présentant un risque de décrochage d'abandonner son parcours scolaire dans le but de se consacrer entièrement à un emploi rémunéré, c'est la responsabilité de tous de le sensibiliser à l'importance de terminer ses études et de le supporter tout au long de son cheminement?», souligne Zoé Bergeron, coordonnatrice au développement du Réseau québécois pour la réussite éducative. Même si cette situation peut remédier temporairement au problème de pénurie de certains secteurs où peu de qualifications sont exigées, elle accentue toutefois la rareté de main-d'oeuvre qualifiée sur le plus long terme.

Par ailleurs, les conséquences du décrochage scolaire se font ressentir à la fois sur des dimensions individuelles et sociales. À titre d'exemple, l'écart entre le revenu annuel moyen d'un diplômé et celui d'un décrocheur est de 15?000 $. Aussi, on estime à 120?000 $ le manque à gagner par décrocheur pour la société. «?Nous devons plus que jamais soutenir cette cause afin d'assurer l'épanouissement socioprofessionnel du plus grand nombre d'individus et consolider le développement d'une relève compétente et qualifiée?», enchaine madame Bergeron.

Pour les 17 Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative, la réussite éducative est une solution durable à la rareté de la main-d'oeuvre, elle agit directement sur la pauvreté et l'exclusion sociale, tout comme elle favorise une meilleure santé économique globale. C'est pourquoi les IRC se préoccupent depuis plusieurs années des facteurs contribuant à une bonne conciliation études-travail. Elles ont produit une vaste gamme d'outils de sensibilisation permettant aux personnes et aux organisations de se mobiliser autour de l'enjeu de la persévérance scolaire. Ce mouvement s'inscrit dans la continuité de leur travail en demandant aux employeurs de poser des gestes concrets.

Suivez le mouvement?!

Un site Internet et une page Facebook spécialement dédiés au mouvement font office de point de chute national pour que l'ensemble de nos publics (employeurs et grand public) puisse comprendre le mouvement et sa vision. Le site permet entre autres d'informer sur les bonnes pratiques à adopter et invite les employeurs à contribuer activement à ce mouvement par des gestes significatifs. Notons que ce mouvement est piloté par le Réseau québécois pour la réussite éducative, porté par 17 IRC sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec avec la participation financière de Services Québec, du Secrétariat de l'action à la jeunesse et du ministère de la Famille.

À propos

Fondé en 2005, le Réseau québécois pour la réussite éducative soutient les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec dans leur mission et les mobilise dans la réalisation d'actions collectives afin de contribuer à l'accroissement de la diplomation et de la qualification des jeunes au Québec. Les IRC sont nées d'une volonté commune d'un ensemble de partenaires de soutenir la lutte au décrochage scolaire sur leur territoire.

Réseau québécois pour la réussite éducative

SOURCE Réseau québécois pour la réussite éducative

Communiqué envoyé le 27 août 2019