La Semaine Mondiale de l'Eau s'ouvre avec des appels à l'action pour l'égalité en matière d'eau

STOCKHOLM, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- L'humanité peut seulement relever les défis majeurs d'aujourd'hui si l'accès à l'eau est distribué plus équitablement. À l'ouverture lundi dernier de la Semaine Mondiale de l'Eau, l'évènement phare sur les questions liées à l'eau dans le monde, les intervenants ont appelé à un changement radical dans la façon dont l'eau est partagée et gérée.

La Semaine Mondiale de l'Eau 2019 se déroule du 25 au 30 août à Stockholm, en Suède, avec pour thème cette année L'eau pour la société : Inclure tout le monde. La conférence est organisée par le Stockholm International Water Institute (SIWI) et est dans sa 29ème année.

Dans son discours de bienvenue, le directeur exécutif de SIWI, Torgny Holmgren, a souligné l'importance de l'eau dans la résolution de défis de dimension internationale. « Nombreux sont les gens dans nos sociétés qui ignorent le rôle vital que joue l'eau dans la création de prospérité, l'élimination de la pauvreté et la réponse à la crise climatique. Ensemble, nous pouvons changer cette perception et exploiter le potentiel de solutions liées à l'eau », a déclaré M. Holmgren.

Peter Eriksson, ministre de la Coopération pour le développement international pour le Gouvernement suédois, a également préconisé une meilleure gouvernance de l'eau et averti que, selon les tendances actuelles, 52 % de la population mondiale et 40 % de la production mondiale de céréales pourraient être compromis d'ici 2051, ajoutant : « Les populations pauvres et marginalisées seront affectées disproportionnellement, ce qui aggravera encore plus les inégalités croissantes. »

Dr Jackie King, défendeur des rivières et lauréat du Stockholm Water Priez 2019, est encouragé de constater que les droits de la nature sont de plus en plus reconnus et a noté que « Nous avons les méthodes et la technologie, mais nous avons besoin de dynamique pour les mettre en oeuvre. »

L'accès à des données ouvertes est l'un des changements technologiques les plus importants, a déclaré Ma Jun, fondateur de l'Institut des affaires publiques et environnementales de Chine, dont la base de données sur la pollution joue un rôle important pour protéger la qualité de l'eau. Il milite aujourd'hui pour une plus grande transparence.

Victoria Tauli-Corpuz, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, a expliqué comment les écosystèmes sont mieux protégés lorsque les droits des peuples autochtones sont respectés. Elle a demandé à la communauté de l'eau de condamner la violence croissante contre les activistes autochtones : « Si ceux qui essayent de protéger l'environnement sont tués, moins nous avons de chance de protéger les dernières ressources de la biodiversité. »

