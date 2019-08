Vertex agrandit son équipe de direction





Vertex, Inc., l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services fiscaux, annonce la nomination de trois dirigeants dans les domaines expérience client, gestion de produits et ventes, afin de renforcer son leadership, soutenir les initiatives de croissance mondiale et mieux cibler sa clientèle. La société a nommé Kate Shields au poste de responsable client, Paul Guyer au poste de directeur général européen et Uwe Sydon au poste de responsable mondial de la gestion des produits.

« La nomination de ces dirigeants expérimentés nous permet de continuer à mener une stratégie de croissance accélérée et une approche axée sur le client, respectant ainsi notre engagement envers le développement stratégique à long terme de notre équipe », a déclaré David DeStefano, président et CEO de Vertex, Inc. « Ces personnes apportent l'expertise nécessaire pour faire découvrir notre logiciel de pointe en matière de taxes indirectes à un public plus large tout en maintenant nos clients au coeur de toutes nos activités.

Kate Shields a été promue au poste de responsable client, responsable du centre d'excellence client de Vertex, où elle dirigera des programmes et des processus d'expérience client à l'échelle de l'entreprise, ainsi que le succès, le support, la gestion des connaissances et la formation des clients. Précédemment, elle dirigeait l'unité opérationnelle dans le cloud en réalisant une croissance de plus de 250 % et occupait également le poste de responsable du marketing commercial. Elle a obtenu son MBA et son B.S. en systèmes de gestion des informations à l'Université Saint-Joseph.

Afin d'étendre la présence régionale de la société à l'étranger, Paul Guyer travaillera depuis les bureaux de la société à Londres où il gérera la stratégie et les opérations de mise sur le marché afin de stimuler la croissance européenne; Il cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la vente de technologies B2B, dont plus de 15 ans en technologies financières et huit en technologies fiscales. L'expérience la plus récente de Paul Guyer se traduit notamment par la gestion d'organisations de vente extrêmement fructueuses dans la région EMEA pour une organisation mondiale de plusieurs milliards de dollars et pour une société financée par du capital-investissement, gestion qui s'est soldée par leur introduction en bourse. Paul Guyer est diplômé du South East Essex College et possède un certificat professionnel en gestion de l'Open University.

En tant que responsable mondial de la gestion des produits, Uwe Sydon dirige la vision des produits pour la société et a la charge de la direction et du développement d'un portefeuille de produits stratégiques offrant un avantage concurrentiel pour les clients du monde entier. Précédemment, il était vice-président et directeur de l'innovation chez Checkpoint Systems, Inc. Il a également occupé des postes de direction en gestion des produits chez Blackberry, Nokia Siemens AG et Mobile Devices. Uwe est détenteur de plus de 30 brevets et compte plus de 25 ans d'expérience en matière de développement et de gestion de produits. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur en génie électrique et électronique à l'Université de Wuppertal, en Allemagne.

Vertex, Inc. est un fournisseur leader en logiciels et services fiscaux qui renforce le commerce mondial. Vertex connecte entre eux des clients et partenaires de tous les secteurs afin d'offrir les solutions fiscales les plus fiables au monde afin que les entreprises puissent se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions sur site et dans le nuage adaptables à des secteurs spécifiques pour chaque ligne principale d'impôt indirect, notamment les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la masse salariale. Basée en Pennsylvanie avec des bureaux dans le monde entier, Vertex est une entreprise privée qui compte un effectif de plus de 1 000 professionnels et fournit des services à des entreprises du monde entier.

