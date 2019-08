Visa étend son soutien aux athlètes paralympiques à un an des Jeux paralympiques de Tokyo 2020





Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui avoir intensifié son engagement en faveur de la préparation des athlètes paralympiques aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, dans un climat d'énergie ascendante et d'intérêt de plus en plus marqué pour les compétitions de handisport. À un an de la compétition, le Partenaire officiel des services de paiement des Jeux paralympiques et un Partenaire Or des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, a recruté cinq athlètes paralympiques pour faire partie de la Team Visa, et l'entreprise a choisi de soutenir le lancement par le Comité paralympique japonais d'un programme de donation à parts égales pour les détenteurs de cartes Visa au Japon.

« Les Jeux paralympiques représentent pour les athlètes passionnés une formidable opportunité de poursuivre leurs rêves aussi bien sur le terrain qu'en dehors de celui-ci », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing et des communications, chez Visa. « Ces athlètes qui repoussent les limites jour après jour illustrent remarquablement ce que Visa représente en tant que marque. Nous sommes fiers d'étendre notre soutien aux athlètes paralympiques de Tokyo 2020. »

Partenaire olympique mondial depuis plus de 30 ans, le premier et le plus ancien des partenaires paralympiques, à l'échelle mondiale (depuis 2003), Visa continue également de soutenir les athlètes avec les outils, les ressources et le soutien dont ils ont besoin grâce à son programme Team Visa, créé en 2000. Cette fois, Visa a engagé dans son équipe Oksana Masters, spécialiste paralympique du ski de fond, du biathlon et de l'aviron (États-Unis), ainsi que Daniel Dias, nageur paralympique (Brésil), Aurélie Rivard, nageuse paralympique (Canada), Monika Seryu, canoéiste paralympique (Japon) et Hajimu Ashida, athlète paralympique (Japon).

Oksana Masters, qui compte huit médailles paralympiques dans trois disciplines différentes, concourra dans une quatrième discipline (le cyclisme) aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Elle a été nommée Sportive individuelle de l'année 2018 par la Women's Sports Foundation.

« C'est formidable de faire partie de la Team Visa et d'avoir derrière soi un partenaire comme Visa qui croit en vous et qui vous soutient », a confié Oksana Masters, médaillée multisport en ski de fond, biathlon et aviron dans les épreuves paralympiques.

Le soutien de Visa aux athlètes olympiques et paralympiques s'applique également au leadership en dehors du terrain, grâce au Programme de développement commercial olympien et paralympien (Olympian and Paralympian Business Development Program), qui offre aux athlètes tels que la championne de natation et cyclisme, Kelly Crowley, un accès à différents aspects des activités de Visa, qu'elle n'aurait peut-être pas eu autrement.

« Le programme de Visa témoigne de la façon dont les aptitudes mentales nécessaires pour remporter une compétition d'élite peuvent se traduire dans un contexte commercial », a déclaré quant à elle, Kelly Crowley, double médaillée paralympique, qui travaille aujourd'hui chez Visa dans l'équipe de recrutement de talents. « À l'heure où nous nous rapprochons de Tokyo 2020, les Jeux paralympiques constituent un autre aspect important de l'engagement de Visa. »

Selon les chiffres du Comité international paralympique, les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 devraient rassembler 4 400 athlètes dans 537 épreuves, dont 1 756 épreuves pour athlètes féminines, ce qui représente le chiffre le plus élevé à ce jour. Les Jeux paralympiques de Rio 2016 avaient battu tous les records en matière de téléspectateurs, avec une audience de 4,1 milliards de personnes.

Le JPC Athlete Donation Program avec Visa

Au Japon, le Comité paralympique japonais (Japanese Paralympic Committee, JPC) va lancer le JPC Athlete Donation Program pour les détenteurs de cartes Visa, et Visa effectuera des donations égales à celles versées par les détenteurs de cartes Visa du 25 août 2019 au 31 décembre 2020, via la page du programme de dons, sur le site officiel du JPC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jsad.or.jp/paralympic/donation.

