Un tribunal allemand prononce une ordonnance d'injonction permanente et un rappel de produits Everlight LED pour violation de brevet de Seoul Semiconductor





La société Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890) (« Seoul »), leader international dans les produits et technologies LED, a annoncé avoir gagné un procès pour violation de brevet à l'encontre de Mouser Electronics, un distributeur mondial de certains des produits LED incriminés en Allemagne. Le produit LED incriminé, le boîtier LED 2835 (2,8 x 3,5 mm) était fabriqué par Everlight Electronics Co., Ltd. (« Everlight »).

Le tribunal du district de Düsseldorf en Allemagne a prononcé une injonction permanente contre la vente des produits Everlight mis en cause et ordonné au distributeur qu'il rappelle ces produits vendus après février 2017 auprès de ses clients. La décision a été rendue en première instance.

La technologie brevetée impliquée dans ce litige est une technologie visant à isoler et à réfléchir plusieurs longueurs d'ondes, ce qui permet d'améliorer significativement la réflectivité au sein de la structure interne de la LED, la puce, en y adjoignant une structure chargée de réfléchir la lumière. Ceci augmente de manière significative la durabilité et l'efficacité de la LED [A]. Cette technologie a été utilisée dans la plupart des produits LED de moyenne puissance (dont la consommation d'énergie varie de 0,5 à 3 W (watt)) offrant un bon équilibre technico-économique, sur des marchés tels que l'éclairage général, le rétroéclairage LCD, les téléphones portables ou encore l'automobile. Les boîtiers DEL 2835 (2,8 x 3,5 mm), 3030 (3,0 x 3,0 mm) et 5630 (5,6 x 3,0 mm) sont des produits universels dans l'industrie de l'éclairage.

La technologie LED a été modifiée, passant de la 1re à la 2e génération grâce à une innovation continue. Donc, la majorité des produits LED utilise la technologie de 2e génération pour améliorer la fiabilité et l'efficacité. Par conséquent, ce type de technologie joue un rôle critique.

Section Efficacité lumineuse Durée de vie IRC Température de fonctionnement 1re génération moins de 70-80 lm / W moins de 5 000 à 6 000 heures moins de 70 moins de 70-80 ? 2e génération plus de 150 lm / W plus de 10 000 heures plus de 80-90 plus de 100 ? *Comparaison des caractéristiques de chaque génération

En décembre 2018, Seoul a également obtenu une ordonnance d'injonction permanente contre les produits LEDs d'Everlight de haute puissance et le rappel de ces produits vendus après le 13 juillet 2012 auprès de ses clients. Cette technologie brevetée impliqués dans ce litige est utilisée dans les produits LED haute puissance, aussi bien de type UV (Ultra Violet) que Blanches, et permet d'extraire efficacement la lumière émise par la structure interne de la LED (la puce) en traitant les surfaces de la puce [B]. Par conséquent, Seoul a remporté les 10 litiges en matière de brevets à l'encontre d'Everlight ou de ses distributeurs dans 5 pays majeurs, y compris en Europe et en Asie (Corée et Japon). Everlight a notamment intenté une action en invalidation de brevet, mais l'office des brevets l'a rejetée et a confirmé la validité des brevets de Seoul.

« Afin de créer un marché de concurrence loyale, nous poursuivrons nos actions coercitives visant à interdire aux fabricants et aux distributeurs la vente des produits soupçonnés de porter atteinte aux brevets. C'est uniquement dans ces conditions que les autres, et notamment les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises, auront une chance de voir leurs talents reconnus sur le marché », a déclaré Chung Hoon Lee, fondateur de Seoul. « Nous préparons toutes les actions en justice à l'encontre des entreprises soupçonnées de porter atteinte à nos brevets ou d'accès illégal à notre secret commercial en trompant des employés et nous engagerons prochainement de telles actions », a ajouté Lee.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général et spécialisé, et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion des marchés captifs, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD offre une vaste palette de couleurs, couvrant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

