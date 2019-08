L'identité des citoyens thaïlandais protégée par Thales grâce à des passeports innovants





En 2018, le gouvernement thaïlandais a lancé l'initiative "Thailand 4.0" avec pour objectif de transformer la Thaïlande en une économie innovante, dynamique et axée sur la valeur. Dans cette optique, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères fournira 15 millions de passeports techniquement avancés et hautement sécurisés aux citoyens thaïlandais grâce au consortium DGM, qui comprend Gemalto, une société Thales, Data Products Toppan Forms Ltd., et MultiCert. Le projet thaïlandais d'e-passeports est le plus gros contrat de passeports signé par le Groupe en 2019.

Les citoyens thaïlandais disposeront sous peu d'un titre de voyage biométrique de 64 pages contenant une couverture électronique avec une page de données fine et flexible en polycarbonate, ainsi qu'un encadré comprenant une seconde image du citoyen et une photo à encre UV et en couleur réelle. Ces mesures de sécurité garantissent que le document répondra aux normes de sécurité les plus strictes recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Les citoyens thaïlandais bénéficieront du plus haut niveau de performance du logiciel intégré sécurisé pour assurer la rapidité des passages frontaliers. De plus, le consortium DGM déploiera un système de passeport électronique de bout en bout hautement sécurisé qui répondra scrupuleusement aux exigences de la loi thaïlandaise sur la protection des données personnelles.

La capacité actuelle de production des passeports augmentera considérablement avec la création de deux sites de fabrication à sécurité renforcée (un site à distance et un site principal) pour garantir la continuité commerciale et la sécurité de l'émission des passeports. En fournissant des formations continues et un transfert technologique pour développer l'expertise locale en émission de passeports, Thales fournira son expertise technologique internationale pour perfectionner le personnel thaïlandais à l'heure où le pays se tourne vers un avenir numérique.

En plus d'un passeport de conception novatrice, les citoyens thaïlandais bénéficieront d'une efficience accrue pour enregistrer leurs passeports étant donné que le projet mettra à niveau les opérations d'enrôlement des citoyens sur 22 sites gérés en Thaïlande, et comprendra un plan d'expansion établissant 15 nouveaux sites dans l'ensemble du pays, offrant ainsi de nouveaux points de services aux citoyens thaïlandais souhaitant obtenir leurs titres de voyage.

En tant que partenaire de la Thaïlande depuis plus de 30 ans dans des secteurs allant de la défense à la gestion du trafic aérien et aux transports terrestres, Thales s'inscrit dans cette vision en apportant son expertise technologique dans le secteur de l'identité numérique et de la biométrie, faisant de l'entreprise un partenaire de confiance du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de l'émission des passeports modernes et hautement sécurisés aux citoyens.

"Ayant soutenu les ambitions de nos clients thaïlandais au cours des trois dernières décennies dans une multitude d'industries, Thales s'engage fermement en faveur du développement des capacités industrielles locales, en étroite collaboration avec ses partenaires. Le Groupe a mis au point certains des e-passeports les plus sophistiqués au monde pour promouvoir la volonté des gouvernements d'adopter la biométrie et garantir des passages frontaliers rapides et sécurisés.

Nous sommes fiers d'ajouter la Thaïlande à cette liste et d'aider le ministère des Affaires étrangères à renforcer la sécurité intérieure et d'optimiser l'expérience des voyageurs thaïlandais. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec le ministère et nos partenaires pour concevoir et développer un e-passeport de qualité supérieure répondant à des exigences uniques, et dépassant le niveau le plus élevé de sécurité recommandé par l'OACI."

Massimo Marinzi, directeur pays, Thales en Thaïlande

