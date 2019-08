Flodraulic optimise les applications autonomes grâce aux capteurs LiDAR de LeddarTech





QUÉBEC, 27 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, le chef de file derrière la plateforme LiDARMC pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, annonce que Flodraulic Group devient le plus important intégrateur des capteurs LiDAR de LeddarTech dans les solutions de contrôle automatique intégral et de surveillance de systèmes.



Flodraulic, un chef de file dans la conception et la fabrication de systèmes de contrôle personnalisés, a choisi la technologie de LeddarTech en raison de sa capacité à produire des capteurs LiDAR solid-state de télédétection et de télémétrie très performants, économiques et conçus pour n'importe quel environnement. Les capteurs Leddar MC IS16 mesurent à la fois la distance et la position angulaire tout en effectuant une analyse rapide, continue et précise de la zone d'exploitation. Par conséquent, ces capteurs solid-state résistants aux intempéries peuvent détecter, localiser et mesurer avec précision une panoplie d'objets, ce qui en fait une solution idéale pour les déploiements dans des conditions environnementales extrêmes.

Flodraulic a récemment commercialisé 22 systèmes de contrôle automatique intégral et de surveillance pour Marcrest , un fabricant de machinerie agricole établi en Ontario, au Canada. L'attelage à moteur avec guidage automatique Swing-Max de Marcrest est équipé du premier système de direction entièrement automatisé pour la mise en balle dans les champs et pour la conduite sur la route. En tirant parti du système de Flodraulic et du capteur LiDAR de LeddarTech, les exploitants agricoles qui utilisent l'attelage à moteur de Marcrest peuvent doubler instantanément leur production de petites balles. «?Flodraulic est fière d'être à l'avant-garde de la technologie LiDAR pour l'intégration de systèmes dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées pour le marché industriel ainsi que ceux de la mobilité, du pétrole et du gaz en adoptant les solutions LiDAR innovatrices de LeddarTech?», a déclaré Chris Passmore, directeur des technologies chez Flodraulic. «?Avec plus d'une décennie d'expertise en technologie LiDAR et en conception de solutions fondées sur le LeddarEngine, LeddarTech est notre partenaire idéal pour répondre aux besoins de notre clientèle diversifiée.?»

«?Nous sommes honorés que nos capteurs LiDAR solid-state aient été choisis et qu'ils obtiennent la confiance de Flodraulic pour une utilisation dans ses solutions visant à offrir sur le marché industriel des applications automatisées très efficaces?», a affirmé Adrian Pierce, vice-président des ventes mondiales et du développement commercial chez LeddarTech. «?La solide équipe d'ingénieurs de Flodraulic continue de soutenir avec succès ses fabricants d'équipement d'origine partenaires tout au long des étapes de conceptualisation, de conception, de prototypage et de production de solutions autonomes dotées de la technologie LiDAR?», a-t-il poursuivi.

À propos de Flodraulic

Flodraulic est un intégrateur de systèmes mobiles expert en création de systèmes de contrôle automatique intégral et de surveillance. Flodraulic s'efforce d'être le chef de file dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées pour le marché industriel ainsi que ceux de la mobilité, du pétrole et du gaz. Ses systèmes peuvent comprendre la livraison de solutions électroniques, hydrauliques, pneumatiques, commandées à distance, surveillées à distance, de diagnostic et de suivi des biens.

Flodraulic compte maintenant 570 employés entre 28 installations au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Pour découvrir comment Flodraulic continue d'explorer les technologies nouvelles et améliorées afin d'offrir une valeur ajoutée à ses partenaires clients, veuillez visiter www.flodraulic.com .

À propos de LeddarTech®



LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour l'automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (accordés ou en instance de brevetage) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que base de développement pour d'autre fournisseurs de solutions LiDAR.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.LeddarTech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

