Blue Ocean Robotics acquiert le robot Beam leader mondial en téléprésence





Blue Ocean Robotics a récemment conclu un accord avec la société américaine Suitable Technologies, Inc., l'une des principales marques de robots de téléprésence, en faisant l'acquisition de tous les actifs et droits du robot Beam. La conclusion définitive de l'accord suivra un processus d'approbation officielle aux États-Unis.

Beam fournit une véritable connexion instantanée à distance en face-à-face. Sur son écran, grâce à une caméra et un micro sur roues, l'utilisateur navigue physiquement et reçoit un flux vidéo en direct depuis la salle de transmission. Des milliers de personnes utilisent Beam dans le monde entier, notamment Microsoft, VMWare et le Président Obama. On l'utilise dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse de consultations médicales, pour donner la possibilité à des enfants malades d'interagir avec leur école et leurs amis, dans un rôle de conseil en milieu industriel et pour le travail en équipe à distance.

Blue Ocean Robotics travaille en partenariat avec Suitable Technologies depuis 5 ans. « Il a été démontré que Beam offrait une valeur incroyable à nos clients concernant différents paramètres tels que la réduction des transports et des émissions de CO 2, tout en améliorant les relations sociales grâce à une meilleure communication, plus rapide et plus fréquente entre les individus », a déclaré Claus Risager, PDG de Blue Ocean Robotics.

« La liste des applications est infinie. Nous constatons une accélération constante des ventes, motif pour lequel nous avons souhaité acquérir l'entreprise Beam », a déclaré Claus Risager. Blue Ocean Robotics développe des robots de service professionnels. Chaque robot est placé dans sa propre filiale qui gère les services de vente et de soutien mondiaux et l'acquisition de Beam a donc conduit à la création de la filiale Beam Robots ApS.

À propos de Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics développe, produit et vend des robots de service professionnels dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, de la construction, de l'agriculture et autres marchés mondiaux. Le portefeuille de robots comprend des marques telles que : UVD Robots, un robot mobile servant à la désinfection ; Beam Robots, un robot mobile de télépresence pour les communications et PTR Robots, un robot mobile servant à la manipulation et la rééducation sécurisées des patients. Blue Ocean Robotics développe les robots jusqu'au bout en partant de la problématique et du concept pour les faire évoluer. Chaque robot est situé dans sa propre filiale, faisant ainsi de Blue Ocean Robotics la première usine de robots au monde. Blue Ocean Robotics vient de remporter l'un des prix internationaux les plus prestigieux, le prix IERA 2019.

