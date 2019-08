Placements iA Clarington annonce les distributions pour le mois d'août 2019 pour la série FNB active





TORONTO, le 26 août 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour le mois d'août 2019 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits au 3 septembre 2019 recevront des distributions en espèces payables le 11 septembre 2019.

Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution par part CUSIP Fonds IA Clarington

d'obligations de base plus ICPB 0,02020 $ 44931X109 Fonds IA Clarington

d'obligations mondiales IGLB 0,01080 $ 44932A108 Fonds IA Clarington

d'obligations des marches

émergents IEMB 0,02133 $ 44932C104

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/FNB.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 juillet 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr/.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris des placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 18:40 et diffusé par :