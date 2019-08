USONICIG lance un site web mis à jour présentant des offres promotionnelles aux nouveaux utilisateurs inscrits





LONDRES, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- USONICIG, le fabricant et innovateur d'appareils de vapotage à ultrasons, a lancé son site web mis à jour et ses offres promotionnelles destinées aux nouveaux utilisateurs inscrits sur le site.

Le site web réactualisé présente une apparence toute nouvelle, depuis la mise en page jusqu'au contenu. Y ont été ajoutées de nouvelles rubriques en vue du plan à long terme de l'entreprise, qui consiste à développer un site complet englobant un centre commercial en ligne. La rubrique du pôle de nouvelles couvrira les dernières informations sur le secteur. Les utilisateurs sont invités à partager leurs histoires dans la rubrique des blogs. Une rubrique spéciale a également été ajoutée pour faciliter la collaboration avec un plus grand nombre de partenaires.

En transformant le site web en une plate-forme permettant plus d'interactions entre les utilisateurs et de connexions avec les partenaires du secteur, USONICIG a révélé son intention d'étendre sa portée à d'autres facettes du secteur et de créer une plate-forme de communication destinée à un plus grand nombre de consommateurs de vapotage.

Michael Liu, directeur de la marque chez USONICIG a déclaré : « Le lancement du site web réactualisé constitue une étape importante pour notre entreprise. Nous avons pour objectif de mettre en place une plate-forme permettant de partager davantage d'informations, de connaissances et d'histoires sur notre secteur et de rester en contact plus étroit avec nos utilisateurs par le biais d'un service de grande qualité ».

En prévision du lancement du site web mis à jour, USONICIG va offrir dix paquets de ses kits de pods ZIP, le premier produit « pod mod » qui intègre une conception de remplissage à rotation supérieure (TRF - Top Rotate Filling) - mettant en avant la technologie brevetée et améliorée de vapotage à ultrasons de l'entreprise - à dix heureux fans qui s'inscriront pour devenir membre du nouveau site, du 26 août au 5 septembre. Pour en savoir plus sur ces offres, veuillez consulter : https://www.usonicig.com/news/website-release-grand-giveaway/

À propos d'USONICIG

USONICIG a été fondée en 2014 par China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. et s'attèle à la recherche et au développement de produits de vapotage sains. Au 30 juin 2019, USONICIG avait obtenu au total 447 brevets, dont 64 au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 65 brevets d'invention en Chine et 96 brevets d'invention à l'étranger, ainsi que 222 brevets d'utilité. Grâce à ses avancées dans la R & D, la conception de produits et la fabrication, USONICIG est devenue un acteur de premier plan dans le secteur du vapotage.

Les gammes de produits Rhythm et ZIP d'USONICIG sont conformes à la Directive sur les produits du tabac 2014/40/UE (TPD) et ont obtenu une autorisation de vente au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Elles sont commercialisées en ligne et dans les magasins de produits de vapotage locaux.

Pour en savoir plus, veuillez visiter :

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEw

Instagram : https://www.instagram.com/usonicig/

Facebook : https://business.facebook.com/usonicig/

Twitter : https://twitter.com/Usonicig

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/965407/USONICIG.jpg

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 18:14 et diffusé par :