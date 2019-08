Amazfit GTR, une nouvelle montre intelligente aux lignes élégantes pour être en bonne santé et en forme, le tout avec style





Écran AMOLED 326 PPI disponible en 2 tailles

SHENZHEN, Chine, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Huami, société conceptrice de montres intelligentes récompensée à plusieurs reprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière montre intelligente très tendance : l'Amazfit GTR. Ce nouveau modèle, qui reprend un design de montre classique, est équipé d'une technologie permettant d'être en forme, en bonne santé et toujours prêt à l'action. Le superbe écran AMOLED de forme ronde traditionnelle, rattaché à un bracelet en cuir et aux lignes minces pour un confort maximal, est doté d'une technologie portable élégante et puissante.

Design

La nouvelle Amazfit GTR compte parmi les montres intelligentes d'une élégance et d'un savoir-faire de niveau supérieur. Elle est disponible en deux tailles : 47,2 mm et 42,6 mm. Chacune des deux versions fait l'objet de différentes éditions aux caractéristiques uniques.

L'édition 47,2 mm standard est pourvue d'un bracelet en cuir brun clair composé de deux parties : la partie supérieure du bracelet est faite de cuir, tandis que la partie inférieure est en silicone. D'allure élégante, le bracelet est prévu pour être étanche à la transpiration lors des séances d'entraînement.

L'édition 47,2 mm est également équipée d'une batterie à l'autonomie impressionnante, à savoir 24 jours. Alors que l'on vit aujourd'hui entouré d'appareils portables, l'autonomie des batteries est l'un des facteurs les plus déterminants pour l'évaluation de ces gadgets. C'est pourquoi l'Amazfit GTR dispose d'une autonomie dont rêvent tous les utilisateurs.

L'interface est optimisée pour un affichage de grande taille, ce qui permet de déchiffrer plus facilement les icones et les messages tout en profitant d'une montre au style classique et élégant.

Cette montre a été conçue avec soin pour les utilisateurs qui recherchent qualité, élégance et efficacité. Notre quotidien est fait de rencontres importantes, d'activités sociales et de situations imprévues, et nous devons être prêts à y faire face. Les accessoires et appareils portables ne sont pas uniquement des outils destinés à nous rendre plus efficients : ils doivent également nous permettre d'exprimer nos goûts et notre personnalité uniques.

Bonne santé et forme physique

L'Amazfit GTR dispose du capteur de fréquence cardiaque Biotrackertm PPG, qui donne aux utilisateurs accès à des fonctions essentielles en matière de santé, telles que la fréquence cardiaque en continu sur 24 heures, la surveillance du sommeil et des rappels en cas de trop grande sédentarité. La surveillance continue sur 24 heures aide l'utilisateur à identifier si sa fréquence cardiaque suit un motif sain au cours de la journée et pendant ses différentes activités. Que ce soit sur la montre ou sur l'application, les données sont affichées avec clarté, garantissant une bonne compréhension des motifs affichés par les battements par minute. Avec l'application, les utilisateurs peuvent également personnaliser la classification de leur fréquence cardiaque, et recevoir une alerte quand celle-ci est supérieure ou inférieure aux niveaux définis. Tous les enregistrements sont sauvegardés, peuvent être consultés sur l'application et être partagés avec des médecins pour être analysés.

Grâce au capteur d'accélération à 6 axes, l'Amazfit GTR est la partenaire idéale pour les séances de sport et d'entraînement. Elle est dotée de 12 modes sports différents, dont plusieurs variantes de courses à pied, d'entraînements de vélo et de nages ainsi que d'autres sports largement pratiqués tels que l'alpinisme, le trail et la musculation. Une fois l'activité terminée, la montre affiche toutes les données collectées, notamment la distance, la vitesse, la courbe de fréquence cardiaque, le nombre de tours et le temps par tour, parmi de nombreux autres éléments. Les amateurs d'activités en extérieur pourront compter sur la longue autonomie de la batterie pour partir en excursion ou courir pendant un certain temps, tout en profitant du double positionnement par GPS et GLONASS, qui garantit la haute précision du suivi de l'itinéraire.

Disponibilité

Sera bientôt disponible en France :

Le prix de la version GTR 47 mm standard est de 149,99 EUR.

À propos de Huami

Huami est une société spécialisée dans la conception et la production de produits portables intelligents tels que des montres intelligentes, des bracelets intelligents et d'autres produits en lien avec la santé comme des pèse-personnes analysant des paramètres de santé ou analyseurs de graisse, des vêtements, et autres.

Début 2015, Huami a lancé sa propre marque du nom d'Amazfit, ainsi que son premier produit, le bracelet Amazfit.

Ce premier bracelet a été suivi d'une série de produits, dont la première montre intelligente Amazfit, la seconde édition des bracelets connectés et d'autres gammes de produits. En quelques temps, Amazfit a ainsi créé une ligne complète de produits portables en lien avec la santé et le sport.

