Recrutement et intégration des immigrants : l'Ordre se réjouit des mesures annoncées par le gouvernement du Québec





MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés se réjouit des investissements de 54,8 millions $ annoncés aujourd'hui par le gouvernement du Québec pour aider les entreprises québécoises à recruter et à mieux intégrer les immigrants au marché du travail québécois.

« L'attraction des immigrants constitue un levier sur lequel les entreprises québécoises comptent pour assurer leur performance et leur pérennité. Nos professionnels membres sont aux premières loges lorsque vient le temps de recruter ces travailleurs étrangers. En allouant 20,9 millions $ destinés à soutenir les employeurs québécois dans leur démarche de recrutement à l'étranger, le gouvernement prend action pour répondre aux impératifs de rareté de la main-d'oeuvre qui affecte nos petites comme nos grandes entreprises », de mentionner Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

De plus, en majorant les subventions salariales de 50 % à 70 % pour l'embauche de travailleurs étrangers, et en élargissant l'offre des services publics à leur conjoint, le gouvernement agit pour faciliter l'intégration en emploi des nouveaux arrivants et de leur famille. Rappelons que lors des récentes audiences publiques sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022, l'Ordre avait interpellé le gouvernement sur la nécessité de faire en sorte que la réforme gouvernementale initiée par le Québec en matière d'immigration contribue à une meilleure intégration des immigrants au marché du travail. L'Ordre est heureux de constater que ses préoccupations ont été entendues et tient à saluer les investissements gouvernementaux annoncés en ce sens.

« L'Ordre réitère l'importance de placer la personne immigrante au centre des réflexions, discussions et décisions, ceci afin d'assurer le succès de leur recrutement et de leur intégration », de conclure Manon Poirier.

Le mémoire et les recommandations peuvent être consultés ici

