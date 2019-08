Réfection de l'autoroute 17 pour faciliter les déplacements sécuritaires et efficaces à Central Saanich et dans ses environs





CENTRAL SAANICH, BC, le 26 août 2019 /CNW/ - L'investissement dans les infrastructures de transport modernes est essentiel pour relier les collectivités, aider nos entreprises à se mesurer à la concurrence et créer une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, l'honorable Jonathan Wilkinson, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François?Philippe Champagne; et la députée de Maple Ridge?Pitt Meadows, l'honorable Lisa Beare, au nom de la ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie?Britannique, l'honorable Claire Trevena, ont annoncé le financement d'un projet de réfection du corridor de l'autoroute 17 et de création d'un nouveau pont d'étagement de la route Keating Cross à Central Saanich.

Ce projet comprend un nouvel échangeur de pont d'étagement à partir de l'autoroute Pat Bay (autoroute 17) du nord à l'ouest vers la route Keating Cross, éliminant ainsi le virage à gauche au travers de la circulation jusqu'à la route Keating Cross. Le projet comprendra également un réalignement de la bretelle d'accès en direction sud vers Victoria.

Ces améliorations permettront aux véhicules de circuler dans ce corridor achalandé de façon plus sécuritaire et efficace, ce qui aidera les entreprises locales à demeurer concurrentielles et favorisera la croissance économique de la région.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16 millions de dollars dans ce projet grâce au Nouveau Fonds Chantiers Canada et à son volet Infrastructures provinciales?territoriales - Projets nationaux et régionaux, tandis que le district de Central Saanich verse 2,5 millions de dollars et que la contribution du gouvernement provincial pour le projet est toujours en attente de l'approbation du Conseil du Trésor.

Citations

« Ces travaux d'amélioration de l'autoroute 17 réduiront considérablement les problèmes de congestion chronique que vivent les gens au quotidien sur cette route de transport régionale achalandée. L'augmentation de la capacité de véhicules et une meilleure fluidité de la circulation permettront aux automobilistes de passer moins de temps sur la route et plus de temps à leur destination, ce qui favorise l'activité économique et une meilleure qualité de vie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un nouvel échangeur améliorera considérablement la sécurité à cette intersection achalandée et permettra de prévenir les collisions. Notre gouvernement est heureux de collaborer avec nos partenaires fédéraux et avec le district de Central Saanich pour lancer la première phase de ce projet important. »

L'honorable Lisa Beare, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de la Colombie?Britannique et députée de l'Assemblée législative de Maple Ridge-Pitt Meadows, au nom de l'honorable Claire Trevena

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement servent à appuyer des projets liés au commerce et au transport, y compris un montant de 5 milliards de dollars qui est rendu disponible aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

