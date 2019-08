Population d'orignaux dans la réserve faunique La Vérendrye - Rencontre avec la nation algonquine pour établir le portrait de la population d'orignaux





QUÉBEC, le 26 août 2019 Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a rencontré des représentants des communautés algonquines à Val?d'Or, le 16 août, pour discuter de la situation de la population d'orignaux dans la réserve faunique La Vérendrye.

Dans le souci d'assurer la conservation de la ressource et sa pérennité pour les générations actuelles et futures, des échanges sur ces questions ont eu lieu le 21 août, avec le porte-parole désigné par les communautés algonquines, M. Charles Thomas Ratt, et le chef de cabinet du ministre. Ces échanges se sont tenus dans le cadre d'une rencontre téléphonique à laquelle assistaient également des membres du cabinet et de hauts fonctionnaires du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Il a été convenu que des échanges additionnels étaient requis avec les communautés algonquines afin de chercher des solutions mutuellement satisfaisantes eu égard à leurs préoccupations et aux connaissances liées à l'état de la population d'orignaux.

La rencontre prévue à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, entre les représentants du Ministère et ceux des communautés algonquines, s'inscrit dans la volonté d'en arriver à une compréhension commune des enjeux liés à la conservation et au partage de la ressource faunique, mais aussi de faire rapport au ministre de la situation.

La règlementation en vigueur, pour le territoire de la réserve faunique La Vérendrye, s'appuie sur les données d'inventaire du Ministère et tient compte de la capacité de cette population d'orignaux à soutenir une récolte durable.

Le Ministère souhaite travailler en étroite collaboration avec les communautés algonquines afin d'améliorer les connaissances liées à la ressource, notamment dans le cadre de la planification d'un inventaire aérien qui se tiendrait dès 2020.

Le Ministère confirme sa volonté d'établir et de maintenir avec les communautés algonquines des relations fondées sur le dialogue, la collaboration, la confiance et le respect mutuel. Il travaillera avec celles-ci pour améliorer les connaissances liées à la ressource et assurer sa conservation et sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

Pour consulter le plan de gestion de l'orignal 2012-2019 : https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan-gestion-orignal-2012-2019.pdf

