BIXI Montréal et PBSC Solutions Urbaines collaborent pour offrir aux Montréalais une technologie de vélos électriques à la fine pointe





MONTRÉAL, 26 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBSC Solutions Urbaines et BIXI Montréal augmentent la puissance du réseau public de vélopartage de Montréal. Dès aujourd'hui, 120 vélos à assistance électriques E-FIT conçus par PBSC joignent la flotte des vélos BIXI pour un projet pilote qui se poursuivra jusqu'au 15 novembre 2019.



À la suite des récents succès de lancements de nos vélos à assistance électriques dans plusieurs villes européennes et nord-américaines, comme Barcelone, Monaco et Détroit, l'entreprise est très heureuse d'équiper sa ville d'origine de la meilleure technologie qui soit en matière de vélos électriques.

« Les Montréalais sont les pionniers du vélopartage; au cours de la dernière décennie, ils ont démontré à maintes occasions leur attachement pour cette solution de mobilité urbaine. Avec le E-FIT, BIXI prouve encore une fois qu'elle détient une longueur d'avance en optant pour un vélo électrique qui permet aux utilisateurs d'aller plus loin, plus rapidement et plus intelligemment », dit Luc Sabbatini, PDG de PBSC Solutions Urbaines.

PBSC a conçu le E-FIT, ainsi que son vélo électrique initial BOOST, pour qu'ils s'intègrent parfaitement aux systèmes publics de vélopartage déjà en place, et qu'ils permettent aux villes et aux opérateurs de bonifier leurs services en offrant des flottes mixtes. Ils sont dotés du même mécanisme de verrouillage que les vélos ICONIC, bien connu et apprécié des Montréalais et peuvent être rapportés dans n'importe quelle station du réseau. Les membres BIXI et les cyclistes occasionnels seront en terrain connu avec le E-FIT puisqu'ils pourront encore louer leur vélo directement à la station ou en utilisant l'application mobile.

Le moteur central du E-FIT permet de propulser les cyclistes jusqu'à 32 km/h et, lorsque pleinement chargé, il possède une durée d'autonomie pouvant atteindre 70 km. Il offre trois vitesses afin de maximiser son utilisation et s'avère être léger si on le compare à ses concurrents. Quand on le jumèle à la station électrique d'avant-garde de PBSC, le chargement de la batterie entièrement intégrée s'amorce dès que le vélo est rapporté à la station. Pour le projet pilote de BIXI, les batteries intégrées aux E-FIT seront chargées par l'équipe d'experts à l'aide de leur convoi de véhicules et dans leur entrepôt.

« Nous sommes fiers chez BIXI de faire partie des premières entreprises de vélopartage au monde à inclure dans son offre le E- FIT de PBSC. Depuis plus de dix ans BIXI n'a cessé d'innover en offrant à son public un service et un produit qui dépassent constamment les attentes. La croissance de plus de 15% des déplacements quotidiens encore cette année en est la preuve et notre étroite collaboration avec PBSC est sans aucun doute l'un des principaux facteurs de cette réussite, » dit Christian Vermette, Directeur général, BIXI Montréal

Montréal est actuellement le deuxième plus grand réseau de vélo-partage en Amérique du Nord, en plus d'être reconnue comme un leader mondial dans ce domaine. Depuis son lancement en 2008, 1,3 million d'utilisateurs de BIXI ont effectué 38 millions de déplacements.

À propos de PBSC Solutions Urbaines

En offrant des solutions technologiques durables pour les villes intelligentes, PBSC change le monde, une ville à la fois. En tant que chef de file mondial en technologies de vélopartage et pionnière de la mobilité urbaine, l'équipe de PBSC conçoit, distribue et opère ? directement, à l'aide de sa filiale d'exploitation, ou indirectement, grâce à un réseau mondial de partenaires locaux ? les solutions urbaines les plus avancées et adaptées pour les villes intelligentes. Reconnue comme vecteur d'innovation sociale, PBSC offre actuellement quatre modèles de vélos ? ICONIC, FIT, BOOST et E-FIT ? déployés partout dans le monde et continue d'étendre sa présence à l'international avec plus de 80,000 vélos, 6 400 stations et plus de 300 millions de trajets parcourus jusqu'à présent !!

Pour en apprendre davantage, visitez www.pbsc.com .

À propos de BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2019, le réseau comprenait 7 250 vélos et 600 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil et Westmount. Pour en apprendre davantage, visitez montreal.bixi.com

Source :

Nathalie Doré

PBSC Solutions Urbaines

ndore@pbsc.com

1-450-748-7272 poste 2039

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf738486-d56d-4b0a-b845-5742d701ac0b

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 16:00 et diffusé par :