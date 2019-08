Unis pour l'avenir de l'aérospatiale, un engagement à renouveler





MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ) accueille avec beaucoup d'enthousiasme l'ouvrage Propulser le Québec vers de nouveaux sommets, pour un engagement renouvelé en aérospatiale publié aujourd'hui par l'Association Internationale des Machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'Aérospatiale (AIMTA). Ce document démontre toute l'importance stratégique de notre industrie ainsi que son apport au rayonnement du Québec sur l'échiquier mondial.

C'est en grande partie grâce au talent et à la compétence de sa main-d'oeuvre, formée par près de 60 000 travailleuses et travailleurs, que l'aérospatiale est devenue un important pilier de notre économie. Cette main-d'oeuvre qualifiée est l'un des plus grands atouts de cette industrie. L'importance de la collaboration entre chacune des parties prenantes, dans cette ère où les nouvelles technologies se développent à un rythme effréné, requiert des entreprises, des établissements scolaires, de tous les différents paliers gouvernementaux ainsi que du CAMAQ, de faire front commun pour conserver ce niveau d'excellence.

« Cet ouvrage démontre clairement l'importance, voire la nécessité, d'une démarche collaborative entre tous les acteurs du milieu. Le virage numérique et la venue de l'intelligence artificielle demandent une transformation des organisations. Afin de demeurer compétitives, une concertation accrue, des investissements et une promotion constante sont nécessaires pour faciliter l'accès et la création de formations qui répondront aux besoins de main-d'oeuvre, et qui la maintiendra aussi qualifiée et reconnue internationalement qu'elle l'est aujourd'hui. »

Nathalie Paré, directrice générale du CAMAQ

« L'aérospatiale est en constante évolution. Les travailleuses et travailleurs de l'industrie aérospatiale québécoise ont toujours été partie prenante de cette évolution. Les recommandations présentées aujourd'hui par notre association visent à conscientiser le monde politique de l'importance pour notre industrie de s'adapter afin de permettre au Québec de demeurer un leader mondial. C'est en valorisant les métiers, en conservant les formations à la fine pointe de la technologie et en encourageant le recrutement de la relève que nous pourrons pallier à cette rareté de main-d'oeuvre qui devient de plus en plus criante. »

Luc Morasse, coprésident du conseil d'administration du CAMAQ et agent d'affaires pour le District 11 de l'AIMTA

