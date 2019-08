Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à West Vancouver





VANCOUVER, le 26 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Sheila Malcolmson, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et députée provinciale de Nanaimo, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la C.-B.

Date : Mardi 27 août 2019



Heure : 10 h HAP



Lieu : Station de filtration de l'eau de Montizambert Creek, West Vancouver

Directions : Accès par l'autoroute 99 après Horseshoe Bay, allez en direction

nord sur l'autoroute Sea-to-Sky, prenez la bretelle de sortie qui suit Ansell Place

pour accéder à la station.

Numéros à composer pour les médias :

De Vancouver : 604-681-0260

Du Canada et des É.-U. : 1-877-353-9184

Code d'accès du participant : 17243#

