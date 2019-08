Celsius Network dépasse les 20 000 BTC en dépôts via application durant sa première année





Celsius Network (www.celsius.network), le chef de file des plateformes de crypto-devises, annonce ce jour que plus de 20 000 BTC ont été déposés dans les applications Celsius depuis le lancement des opérations en août 2018. Réfutant la notion que les hodlers veulent gérer leurs propres clefs, Celsius démontre que la majorité d'entre eux accordent davantage d'intérêt à la maximisation de leurs monnaies.

Avec pour mission de rendre les services financiers justes, gratifiants et transparents, les membres de Celsius peuvent gagner des revenus d'intérêts avec un taux annuel en pourcentage allant jusqu'à 10,53% sur les actifs crypto, et utiliser leurs monnaies comme garantie pour obtenir des prêts en dollars à des taux aussi bas que 4,95%, sans frais ni pénalités, sans montant minimum ni plafond, et sans immobilisation.

En outre, la société a récemment élargie ses activités de prêts crypto dans toute l'Europe, et plus particulièrement auprès des crypto-porteurs en Espagne. Voici quelques autres indicateurs clefs:

L'équivalent de plus de 2,2 milliards de dollars de prêts de devises émis depuis juillet 2018

de prêts de devises émis depuis juillet 2018 Plus de 350 millions de dollars d'actifs sous gestion sont passés de prêts sous gestion vers des dépôts et des garanties client

de prêts sous gestion vers des dépôts et des garanties client Plus de 160 000 transactions de prêts

transactions de prêts Plus de 3,5 millions de dollars de paiements d'intérêts distribués

distribués Plus de bénéfices en BTC et ETH que tout autre acteur, avec un retour pour les déposants allant jusqu'à 80% des revenus

"Nous avons passé le cap des 20 000 BTC en dépôt, ce qui est un accomplissement considérable non seulement pour Celsius, mais aussi pour le secteur crypto dans son ensemble", déclare Alex Mashinsky, PDG de Celsius Network. "Les chiffres montrent que les personnes utilisent Celsius à un rythme exponentiel. Le monde de la finance a un besoin évident de services justes et transparents, et ce récent accomplissement démontre que Celsius répond parfaitement à cette attente."

À propos de Celsius Network

Celsius Network répond aux besoins financiers des consommateurs du monde entier grâce à des revenus d'intérêts démocratisés et à une plateforme de prêt accessible via une application mobile. Fondé sur la conviction que les services financiers devraient uniquement agir dans l'intérêt de la communauté des déposants, Celsius est une plateforme moderne pour laquelle une adhésion donne accès à des services financiers personnalisés, qui ne sont pas disponibles via les institutions financières traditionnelles. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.celsius.network.

