Des champions olympiques et des aspirants à ce titre se réunissent à l'occasion de la première finale nationale du Camp des recrues RBC

À l'issue d'une année de repérage d'espoirs olympiques à l'échelle nationale, 100 candidats s'affronteront à Calgary pour obtenir du financement et courir la chance de réaliser leur rêve

TORONTO, le 26 août 2019 /CNW/ - Les noms des 100 jeunes athlètes invités à Calgary à la première finale nationale du Camp des recrues RBC, un programme qui vise à repérer et à appuyer les futures athlètes olympiques du Canada, ont été annoncés lundi.

Plus tôt cette année, près de 2 000 athlètes canadiens aux parcours sportifs variés ont participé à l'une des 30 épreuves de qualification du programme. On a mis à l'épreuve leur vitesse, leur puissance, leur force et leur endurance pour déterminer s'ils ont ce qu'il faut pour pratiquer un sport olympique.

Les 100 athlètes retenus s'affronteront pour obtenir du financement et intégrer l'équipe de l'une des huit fédérations nationales de sport (FNS) qui seront présentes à la finale nationale du 14 septembre, à Calgary. En fonction des résultats, jusqu'à 30 athlètes d'élite seront sélectionnés pour faire partie du programme Futurs athlètes olympiques RBC, au titre duquel ils obtiendront du financement et des ressources en vue de poursuivre leur rêve olympique.

Les fédérations nationales de sport partenaires cette année.

« La finale nationale du Camp des recrues RBC constitue une chance en or pour les jeunes athlètes très prometteurs découverts aux épreuves locales de cette année d'obtenir du soutien et d'entreprendre leur parcours olympique, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. C'est avec une grande fierté que RBC appuie les athlètes olympiques canadiens à chaque étape de leur carrière. »

Les champions olympiques Justin Kripps (bobsleigh), Patrick Chan (patinage artistique) et Penny Oleksiak (natation) iront encourager les participants à Calgary. Se joindront à eux Melissa Humana-Paredes (volleyball de plage) et Jennifer Abel (plongeon), qui sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Kelsey Mitchell (cyclisme sur piste), qui espère aussi être à Tokyo en 2020, a commencé à s'adonner à sa discipline après avoir participé au Camp des recrues RBC d'Edmonton en 2018. Auparavant joueuse de soccer à l'Université de l'Alberta, Mitchell a récemment remporté l'or à l'épreuve féminine de sprint en cyclisme sur piste des Jeux panaméricains de Lima 2019, établissant au passage un record pour cette compétition. De plus, elle a décroché la médaille d'argent à l'épreuve féminine de sprint par équipe, échappant l'or de peu.

« S'il n'y avait pas eu le Camp des recrues RBC, je n'aurais jamais essayé le cyclisme sur piste, affirme Mitchell. C'est grâce à ce programme que j'ai découvert le sport qui allait complètement changer ma vie. J'ai quitté un emploi à temps plein à Stathcona County, en Alberta, pour m'entraîner à temps plein avec l'équipe de Cyclisme Canada et parcourir le monde. J'ai récemment remporté une médaille d'or et une autre d'argent aux Jeux panaméricains, à Lima, au Pérou. Rien de tout cela ne serait arrivé sans le Camp des recrues RBC. »

Dans le cadre du Camp des recrues RBC, qui vise à repérer et à soutenir la prochaine génération d'athlètes olympiques canadiens, plus de 7000 athlètes ont participé gratuitement à 98 événements dans 35 villes. Depuis 2016, RBC a versé 1,3 million de dollars à 87 athlètes repérés grâce au programme. Le Camp des recrues RBC est gratuit, et n'importe quel athlète de 14 à 25 ans peut y participer.

« Il est plutôt impressionnant de voir comment le programme du Camp des recrues a grandi en aussi peu de temps, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Chaque année, le programme identifie des athlètes de haute performance capables de représenter le Canada au plus haut niveau. Le mois dernier à Lima 2019, nous avons vu Kelsey Mitchell, qui a découvert le cyclisme sur piste par l'entremise du Camp des recrues, remporter deux médailles. Aujourd'hui elle détient le titre de championne panaméricaine et détentrice de record. L'engagement et l'approche innovatrice de RBC dans l'identification de talent est un exemple brillant de comment le secteur privé a une incidence positive sur notre système sportif et les athlètes peuvent maintenant le voir. Le fait que des athlètes de haut niveau désirent assister à la première finale du Camp des recrues et l'appuyer est un véritable témoignage de la légitimité du programme comme réservoir de talent pour les futurs Olympiens du Canada. »

Lancé en 2016, le Camp des recrues RBC a été élaboré en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, CBC/Radio-Canada Sports et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada.

« La finale nationale du Camp des recrues RBC constitue l'aboutissement palpitant d'une année de repérage d'espoirs olympiques canadiens, a affirmé Chris Wilson, directeur général, Sports et Jeux olympiques, CBC. CBC/Radio-Canada Sports est ravie de présenter aux Canadiens certaines de leurs futures étoiles sportives et de leur faire redécouvrir des champions olympiques en diffusant cet événement attendu et en en faisant la couverture en ligne. »

Vous trouverez une description détaillée des épreuves, un compte rendu des progrès des athlètes et des renseignements sur tous les événements du Camp des recrues RBC

