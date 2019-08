DarkMatter présente l'initiative émiratie Cybersecurity Research Award





L'initiative donnera à des étudiants universitaires, des assistants de recherche diplômés et des chercheurs du monde entier l'opportunité d'obtenir une subvention d'un montant total d'1,5 million de dollars sur une période de 3 ans.

ABOU DABI, EAU, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- DarkMatter Group, la première et unique société de transformation cybernétique et numérique de la région, a présenté l'initiative émiratie Cybersecurity Research Award (CRA) ? un prix dédié à la production d'idées visant à protéger les villes intelligentes dans le monde contre les menaces cybernétiques du monde de demain.

Avec le concours de son partenaire stratégique, l'Université Khalifa, DarkMatter Group invite les étudiants universitaires, les assistants de recherche diplômés, les chercheurs ainsi que les facultés des institutions locales et internationales à présenter des idées qui pourraient potentiellement faire avancer le domaine de la cybersécurité à l'heure des villes numériques et intelligentes.

« L'avenir de notre nation dépend énormément de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la transformation cybernétique et numérique », a déclaré le Dr Shreekant Thakkar, responsable scientifique de la recherche avancée chez DarkMatter Group.

« Avec l'inauguration du Cybersecurity Research Award émirati, nous nous rapprochons un peu plus de la découverte de solutions de rupture qui protégeront l'avenir de nos villes connectées et numérisées. Chez DarkMatter Group nous encourageons la recherche, et nous sommes fiers de construire un écosystème participatif qui s'appuiera sur les compétences et l'expertise des entités universitaires, publiques et privées dans le but de créer une société plus sûre et plus sécurisée pour tous. »

Les étapes de l'initiative

La phase de proposition préliminaire de l'initiative émiratie du CRA est actuellement ouverte aux candidats, et ce jusqu'à la date de clôture du 30 août 2019. Les candidats sélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs idées aux parties prenantes ainsi qu'au comité du CRA émirati qui évalueront l'impact des présentations des candidats.

Par la suite, les équipes retenues seront invitées à soumettre leurs propositions complètes en février 2020. Tous les prix seront décernés selon un processus rigoureux d'examen du mérite en trois phases, et les résultats seront annoncés au mois de mai de la même année.

Afin d'identifier les projets à soutenir, le comité émirati du CRA s'appuiera sur un processus d'examen du mérite qui prend en compte à la fois les aspects techniques du projet proposé mais aussi son potentiel à contribuer plus largement à la sécurité des villes intelligentes.

Pour de plus amples informations concernant le CRA émirati, les différents acteurs ainsi que les étapes clés de cette initiative, rendez-vous sur https://researchawards.cyberweek.ae/.

Les candidats au CRA des Émirats arabes unis présenteront l'exposé de leurs intervenants pour examen lors de la HITB+CyberWeek 2019 aux Émirats arabes unis, le nouvel événement phare du salon Hack In The Box (HITB), qui se tiendra à Abou Dabi du 12 au 17 octobre.https://cyberweek.ae/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/965086/Darkmatter_Group_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 12:46 et diffusé par :