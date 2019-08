Route 134 (boulevard Taschereau) - Route 112, à Longueuil - Fermeture d'une bretelle de l'échangeur des routes 112 et 134 durant la semaine du 26 août

La Ville de Montréal et BIXI Montréal présenteront la nouvelle flotte de BIXI électriques, lors d'une rencontre de presse à laquelle vous êtes conviés le lundi 26 août prochain, à 15 h 30, à la station BIXI, au coin des rues de la Commune et King....

Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement...