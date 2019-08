Le ministre Goodale annonce un soutien à l'économie de la Saskatchewan





Des investissements fédéraux aident les entreprises et les organisations de la Saskatchewan à améliorer leur productivité, à mettre en oeuvre des processus novateurs et à réaliser des gains d'efficacité.

REGINA, le 26 août 2019 /CNW/ - Les entreprises et les organisations de la Saskatchewan contribuent à la croissance de l'économie de l'Ouest canadien, et le gouvernement du Canada les aide à mettre au point de nouveaux produits et services et à créer de nouvelles possibilités pour les Canadiens de l'Ouest.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député fédéral de Wascana, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest canadien, a annoncé une aide financière de 28 637 138 $ au profit de 22 entreprises et organisations de la Saskatchewan.

L'aide financière est accordée dans le cadre du programme national Croissance économique régionale par l'innovation (REGI), par l'entremise du volet Croissance et productivité des entreprises (CPE), des fonds du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium. Le programme REGI est mis en oeuvre par les organismes de développement régional du Canada afin de stimuler la croissance économique par l'innovation et de créer des emplois mieux rémunérés pour les Canadiens. Les investissements réalisés dans le cadre du volet CPE aident les entreprises à accélérer leur croissance et à prendre de l'expansion, en augmentant leur productivité et leur compétitivité tant sur les marchés intérieurs que mondiaux. L'aide financière du programme EIR offre un soutien aux entreprises par l'intermédiaire du cycle de l'innovation en les aidant à cultiver un environnement entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité. L'Initiative pour l'acier et l'aluminium offre un soutien aux petites et moyennes entreprises canadiennes au sein des chaînes d'approvisionnement de l'acier et de l'aluminium en investissant dans des projets novateurs visant à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises.

Parmi les bénéficiaires qui ont pris la parole lors de l'événement d'aujourd'hui, mentionnons :

Dot Technology Corp., qui a reçu une aide financière remboursable de 5 000 000 $ au titre du volet CPE pour appuyer la commercialisation, les ventes et l'entretien de son nouveau véhicule autonome capable de transporter une variété d'outils agricoles prêts de Dot afin d'effectuer des travaux dans les champs. La technologie unique de Dot a le potentiel de révolutionner les travaux dans les champs, avec des utilisations pour commencer dans l'industrie des tracteurs et des outils agricoles, qui entraîneront des répercussions futures possibles sur les industries des mines et de la construction.

Hi-Tec Profiles a reçu 1 000 000 $ dans le cadre de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium pour l'achat et l'installation d'équipement automatisé de traitement de l'acier au laser et au plasma à haute efficacité. Ce nouvel équipement permettra à Hi-Tec Profiles d'accroître sa capacité de production jusqu'à 300 tonnes d'acier et d'aluminium supplémentaires par mois tout en réduisant considérablement sa consommation d'énergie par tonne. Hi-Tec Profiles prévoit ajouter de 6 à 10 employés opérationnels et techniques supplémentaires une fois que l'équipement sera complètement installé et mis en oeuvre.

Avena Foods Limited a reçu une aide financière remboursable de 1 826 398 $ au titre du volet CPE pour établir une installation de transformation de l'avoine sans gluten à Rowatt, en Saskatchewan . Cette installation permettra à Avena de préparer le produit dans son propre environnement sans gluten contrôlé et facilitera la transformation des produits biologiques sans gluten, ce qui contribuera à réduire les coûts de production, à améliorer l'efficacité et à réduire le risque de contamination potentielle par le gluten.

Citations

« Notre gouvernement appuie les entreprises, les innovateurs et les chercheurs de l'Ouest canadien qui sont importants pour les économies régionales de l'ensemble du Canada. Des investissements comme ceux-ci soutiennent les nouvelles technologies, la croissance économique et la création de bons emplois pour la classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La Saskatchewan est en train de devenir un important centre d'innovation, tant dans ses secteurs traditionnels comme l'agriculture et les ressources, que dans de nouveaux domaines comme les véhicules autonomes. Ces investissements du gouvernement du Canada appuieront le développement et la commercialisation de nouvelles technologies, contribueront à l'expansion de l'économie des technologies numériques et aideront les entreprises de l'acier et de l'aluminium à protéger et à créer des emplois dans notre province. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana

« Le programme de DEO est une ressource et un outil importants pour Dot Technology Corp. Il nous permet d'accélérer une avancée technologique à la fine pointe en Saskatchewan en vue d'une expansion et d'une commercialisation à l'échelle mondiale. »

- Jeff Bourassa, DPF, Dot Technology

« Avena Foods Limited est reconnaissante de recevoir l'aide financière remboursable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Il s'agit d'un financement essentiel pour la construction d'une installation de transformation de l'avoine qui desservira notre usine d'avoine sans gluten. Cette installation permettra à Avena de réduire ses coûts de production, de mieux contrôler la qualité de ses ingrédients et d'offrir un meilleur service et de meilleures options de commercialisation aux agriculteurs qui vendent leur grain sur ce marché haut de gamme. »

- Gord Flaten, DG, Avena Foods Limited

« Comme tous les grands consommateurs d'acier et d'aluminium, Hi-Tec Profiles a subi les répercussions négatives de l'instabilité des prix et de l'incertitude du marché au cours des dernières années. Grâce à l'appui de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium et à un important investissement en capital de notre part, Hi-Tec Profiles attend avec impatience ce nouvel équipement pour transformer davantage ses processus de production et faire en sorte que ses clients puissent continuer à livrer concurrence sur les marchés canadien et mondial. Nos investissements nous permettront d'accélérer notre transition vers des emplois du secteur de la fabrication axés sur la technologie qui préparent notre entreprise pour l'avenir. »

- Trent Meyer, président, Hi-Tec Profiles

Les projets annoncés aujourd'hui comprennent :

Faits en bref

Les organismes de développement régional, tels que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, sont l'une des quatre plates-formes phares du Canada qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du . Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'appuie sur les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences en fournissant aux entreprises un soutien uniforme à l'échelle nationale, mais adapté à l'échelle régionale, pour favoriser leur productivité et leur expansion, et améliorer les grappes technologiques et les écosystèmes d'innovation dans toutes les régions.

