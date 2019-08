Restaurants Canada salue l'initiative du ministre Jean Boulet pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre





QUÉBEC, 26 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En lien avec l'annonce de ce matin du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, Restaurants Canada tient à s'exprimer particulièrement satisfaite de trois éléments qui ont été présentés.



Tandis que de plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) du Québec font face à une rareté de la main-d'oeuvre, le recrutement à l'étranger prend de l'ampleur. En premier lieu, la décision de soutenir financièrement les entreprises dans le cadre de missions de recrutement à l'extérieur du Québec est la bienvenue. Ces missions donnent de vrais résultats et permettent à des établissements de services alimentaires de rester ouverts.

En second lieu, la mesure de soutien aux immigrants qui déménagent pour occuper un poste est aussi un répit pour nos PME. Trop souvent, les frais de mobilité sont un frein à occuper un nouvel emploi et ceci fait mal à nos membres, surtout ceux situés en régions éloignées, là où la pénurie est la plus marquée. Nous espérons que la mesure proposée s'applique pleinement à notre industrie et qu'elle saura réduire le taux de chômage des nouveaux arrivants.

Enfin, la confirmation du montant de 33,9 million de dollars pour le programme PRIME est une autre bonne nouvelle. Ce programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles est utile et permet à de nombreux nouveaux arrivants de participer pleinement à la vie économique et sociale du Québec.

La pénurie de main-d'oeuvre, une crise qui perdure

À l'heure actuelle, le manque de travailleurs est la préoccupation principale du domaine des services alimentaires. « Dans notre plus récent sondage, 88% des restaurateurs nous disent être préoccupés par le manque de main-d'oeuvre. Il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne parlent d'un restaurant qui ferme par manque de travailleurs » a affirmé David Lefebvre, Vice-président Affaires fédérales et pour le Québec chez Restaurants Canada. « Il s'agit d'une véritable crise » a-t-il ajouté.

« Restaurants Canada ne croit pas qu'il existe une solution unique au problème, mais améliorer l'intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail est un grand pas dans la bonne direction. Nous allons continuer de travailler de concert avec le gouvernement du Québec pour continuer d'élaborer de vraies solutions » a-t-il conclu.

Afin que les mesures annoncées aujourd'hui aient encore plus d'impact, Restaurants Canada demande au gouvernement du Québec d'hausser plus rapidement les taux d'immigration afin de pallier au manque de main-d'oeuvre. Nous demandons aussi une baisse des taxes sur la masse salariale et que des mesures fiscales additionnelles soient mises en place afin d'offrir un répit aux jeunes travailleurs pour lesquels notre industrie représente l'employeur numéro un au Québec.

Le secteur de la restauration réalise un chiffre d'affaires annuel de 16,8 milliards de dollars au Québec soit 4 pour cent du PIB de la province. De plus, il emploie 293 600 Québécois et Québécoises.

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. Au moyen de services de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie.

Pour questions ou entrevues, merci de contacter: David Lefebvre, Vice-président affaires fédérales et pour le Québec au 613-325-3298 ou dlefebvre@restaurantscanada.org , ou Marlee Wasser, Gestionnaire, communications et relations avec les intervenants au 1-800-387-5649, poste 4254 ou media@restaurantscanada.org .

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 12:15 et diffusé par :