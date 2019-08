Des mesures supplémentaires bienvenues pour appuyer le recrutement et l'intégration des nouveaux immigrants dans les entreprises québécoises, croit la FCCQ





MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - L'investissement de 54 millions de dollars sur deux ans viendra appuyer et faciliter les démarches déjà en cours des entreprises québécoises, croit la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« Les entreprises n'ont pas le choix de mettre en place des stratégies afin de maximiser le recrutement, notamment à l'international, tout en assurant une intégration des travailleurs immigrants au sein de leur milieu de travail. L'annonce d'aujourd'hui va donc faciliter les démarches déployées par les entreprises, et les encourager en réduisant notamment, les frais associés à celles-ci », soutient Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ souligne les quatre nouvelles mesures destinées aux entreprises souhaitant recruter des travailleurs étrangers temporaires. Le recrutement de ces travailleurs est actuellement la façon la plus facile et efficace de trouver de la main-d'oeuvre à l'international.

« Les travailleurs étrangers temporaires devraient permettre de répondre à des besoins ponctuels, comme ceux associés aux emplois saisonniers. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) doit être un complément à un système d'immigration permanente plus efficient et plus rapide », affirme Stéphane Forget. Alors que le gouvernement du Québec poursuit ses réflexions quant aux seuils d'immigration 2020-2022, la FCCQ rappelle la nécessité de les augmenter significativement à 60 000 immigrants par année.

De plus, la bonification de 33,9 M$ du Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles (PRIIME) ainsi que du Programme d'intégration en emploi de personnes formées à l'étranger référées par un ordre professionnel (IPOP) est bienvenue, soutient la FCCQ. C'est une annonce importante pour tous les milieux de travail québécois, car cela permettra de maximiser l'intégration des nouveaux travailleurs dans nos entreprises.

« Les employeurs ont besoin de soutien et de nombreuses entreprises sont toujours à la recherche de solutions à leurs enjeux de main-d'oeuvre. Nous devons continuer à trouver des solutions novatrices en vue de pallier ce défi », conclut Stéphane Forget.

