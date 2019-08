Le Canada soutient des projets d'énergie propre dans les communautés autochtones éloignées de la Colombie-Britannique





OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Le Canada compte des centaines de collectivités rurales et éloignées. Comme le pays prépare sa transition vers un avenir énergétique plus propre, il doit aussi aider les collectivités à réduire leur dépendance au diesel et à choisir des sources d'énergie renouvelables. Ensemble, nous pouvons réduire la pollution, assainir l'air et créer des emplois dans les régions.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2,3 millions de dollars dans la Première Nation Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis pour installer un réseau intelligent hybride avec batteries pour stocker l'énergie photovoltaïque dans le village éloigné de Gwa'yasdams, en Colombie-Britannique.

En intégrant un système de batteries qui stockent l'énergie photovoltaïque à la centrale diesel du village, le projet générera de l'énergie propre et fiable pour celui-ci. Le village subviendra à la moitié de ses besoins en énergie pour la production d'électricité et réduira sa consommation de diesel d'au moins 50 %. Ce projet permettra également de réduire les émissions, d'assurer l'autonomie énergétique et de créer des emplois pour les habitants de Gwa'yasdams.

Cet investissement est possible grâce au programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, qui appuie l'avenir de l'énergie propre en investissant dans des projets qui permettent aux collectivités rurales et éloignées du Canada de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie, les Canadiens ont dit souhaiter que le Canada demeure un chef de file de la transition vers une croissance économique propre. Le gouvernement du Canada appuie les initiatives liées à l'énergie intelligente qui créent un secteur énergétique propre, durable et concurrentiel, réduisent la pollution et luttent contre les changements climatiques.

Citation

« En réduisant la dépendance des collectivités au diesel, nous atténuerons la pollution, assainirons l'air, diminuerons les coûts énergétiques et créerons des emplois dans les régions. Le gouvernement du Canada est fier de collaborer avec les communautés autochtones pour mettre en oeuvre des projets d'énergie propre qui avantageront les générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« En tant que communauté éloignée, nous ressentons les impacts des changements climatiques, mais beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'il n'y a pas de solution possible. Or, ce projet d'énergie solaire photovoltaïque avec batteries nous donne la possibilité de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Son financement par le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada est une occasion bienvenue. Non seulement il atténuera la pression financière associée à l'augmentation du coût du diesel, mais il jette les bases d'un avenir plus propre et plus radieux pour les sept générations. »

Chef et conseil de la Première Nation Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis

Liens pertinents

L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées : Volet renforcement des capacités

L'avenir vert du Canada

Projet de démonstration d'un réseau intelligent hybride à la technologie solaire photovoltaïque et à piles



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 12:00 et diffusé par :