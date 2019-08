Le gouvernement du Canada identifie une zone marine d'intérêt pour la protection au large des côtes du Nunavut





OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Avec le plus long littoral du monde et entouré de trois océans, le Canada possède des écosystèmes marins qui abritent une abondance de vie marine et soutiennent plus de 350 000 emplois et des centaines de collectivités côtières et autochtones.

La création d'aires protégées dans nos océans est essentielle à la préservation de la vie marine. Ces aires favorisent des écosystèmes sains et résistants à la pollution, aux changements climatiques et à la surpêche. Après plusieurs années de travail acharné et de dévouement, le Canada a maintenant protégé près de 14 % des zones marines et côtières. Cela dépasse notre objectif de conservation marine qui est de protéger 10 % d'ici 2020.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé que nous continuons de faire des progrès en ce qui concerne une nouvelle zone d'intérêt (ZI) au large des côtes du Nunavut, dans le but d'en faire une zone de protection marine (ZPM) en vertu de la Loi sur les océans.

La ZI de l'île Southampton a une superficie de 93 087 km2 et représente 1,6 % des aires marines et côtières du Canada. Située dans la région de Kivalliq au Nunavut, la zone englobe les eaux littorales autour de l'île Southampton et de l'inlet Chesterfield. Les collectivités de Coral Harbour et de l'inlet Chesterfield sont adjacentes à la zone d'intérêt, qui constitue une importante voie de migration des mammifères marins comme le narval, le béluga et la baleine boréale, comprend des sites d'échouerie pour le morse, est fréquentée par les ours blancs et offre un habitat aux colonies d'oiseaux marins.

Travaillant en partenariat avec la Kivalliq Inuit Association, Pêches et Océans Canada a établi que la zone devait être protégée en priorité à la suite des consultations auprès de la collectivité, d'un processus consultatif scientifique évalué par les pairs, et en tenant compte du savoir autochtone. L'annonce d'aujourd'hui est la première étape vers la désignation possible d'une ZPM en vertu de la Loi sur les océans du Canada. Les limites définitives d'une ZPM, les objectifs de conservation et les activités interdites et autorisées dans une ZPM sont établis à la suite de vastes consultations auprès des partenaires provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones et des intervenants.

Citations

« Notre gouvernement collabore avec la Kivalliq Inuit Association, les gouvernements du Nord et les intervenants dans le Nord pour continuer de faire des progrès dans la protection d'une plus grande partie de l'océan Arctique en définissant cette nouvelle zone d'intérêt. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger cet écosystème unique qui abrite de nombreuses espèces nordiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'engagement pris dans le cadre de cette initiative témoigne de l'importance de la vie marine pour les Inuits de la région. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Pêches et Océans Canada pour établir des zones protégées qui sont des écosystèmes vitaux pour nos collectivités côtières. »

David Ningeongan, président, Kivalliq Inuit Association

Faits en bref

L'île Southampton est la plus grande île de la baie d'Hudson, située à la jonction des eaux de la baie d'Hudson et du bassin Foxe. La zone connaît un taux élevé de productivité marine en raison de sa situation géographique.

est la plus grande île de la baie d'Hudson, située à la jonction des eaux de la baie d'Hudson et du bassin Foxe. La zone connaît un taux élevé de productivité marine en raison de sa situation géographique. Les valeurs de conservation marine au sein de la zone d'intérêt s'étendent à deux refuges d'oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada : le refuge d'oiseaux migrateurs Harry Gibbons (Ikkattuaq) et le refuge d'oiseaux migrateurs d' East Bay (Qaqsauqtuuq); de plus, la zone abrite des colonies d'eiders à duvet et d'autres oiseaux marins nicheurs.

: le refuge d'oiseaux migrateurs (Ikkattuaq) et le refuge d'oiseaux migrateurs d' (Qaqsauqtuuq); de plus, la zone abrite des colonies d'eiders à duvet et d'autres oiseaux marins nicheurs. La population de baleines boréales de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland se trouve également dans la zone.

