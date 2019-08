Avis - Rappel de produits de santé non autorisés Colloidal Solutions contenant des métaux colloïdaux, car ils peuvent poser de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - Santé Canada avise les consommateurs que plusieurs produits non autorisés Colloidal Solutions contenant des métaux colloïdaux (cuivre, or, platine et argent colloïdaux) peuvent présenter de graves risques pour la santé, surtout chez les enfants et les femmes enceintes.

À la demande de Santé Canada, le fabricant, Scoop & Save Natural Health Foods (Winnipeg, Manitoba), procède au rappel des produits en question, qui étaient vendus dans les magasins Scoop & Save Natural Health Foods et Gramma Carol's Gourmet Bulk (Selkirk, Manitoba), ainsi que dans divers autres commerces. Le fabricant a également accepté d'en cesser la fabrication et la publicité. Étant donné que Santé Canada n'a pas évalué l'innocuité, la qualité ou l'efficacité de ces produits, il est possible qu'ils posent de graves risques pour la santé.

Au Canada, il est illégal de vendre des produits de santé non autorisés. Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui veut dire que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, les produits non autorisés peuvent être contaminés, contenir des ingrédients qui ne figurent pas sur l'étiquette ou ne pas contenir les ingrédients indiqués sur l'étiquette.

La consommation de produits qui contiennent de l'argent colloïdal peut provoquer l'accumulation d'argent dans le corps, ce qui peut causer un problème appelé « argyrie généralisée » se caractérisant par une coloration gris-bleu permanente de la peau, des yeux et des ongles. Les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables. L'argent colloïdal peut traverser la paroi du placenta et entraîner des problèmes chez le foetus en développement.

Scoop & Save Natural Health Foods a fait la promotion en ligne de ces produits pour traiter diverses affections, comme la dépendance à l'alcool ou à la nicotine, le cancer et la sclérose en plaques. Santé Canada n'est au courant d'aucun élément de preuve indiquant que les métaux colloïdaux sont efficaces pour traiter ces problèmes de santé. De plus, deux des produits, soit « Colloidal Silver » et « Colloidal Gold », étaient présentés en ligne comme des produits pouvant être utilisés par les enfants. L'utilisation de ces produits est plus susceptible d'entraîner de graves risques pour la santé chez les enfants que chez les adultes.

Scoop & Save Natural Health Foods fabriquait aussi les produits sans avoir obtenu la licence d'établissement nécessaire auprès de Santé Canada. Il est illégal de vendre des produits de santé naturels non autorisés et de réaliser certaines activités, comme la fabrication, l'emballage et l'étiquetage de produits de santé, au Canada, sans les licences et les autorisations appropriées de Santé Canada.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé un ou plusieurs des produits figurant dans la liste ci-après. Les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement à risque.

Produits touchés

Produit Magasin de détail « Colloidal Copper » de Colloidal Solutions Scoop & Save Natural Health Foods 3133, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) « Colloidal Gold » de Colloidal Solutions Scoop & Save Natural Health Foods 3133, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) « Colloidal Silver » de Colloidal Solutions Scoop & Save Natural Health Foods 3133, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) Gramma Carol's Gourmet Bulk & Health 240, rue Main, Selkirk (Manitoba) « Colloidal Silver Gold Platinum » de Colloidal Solutions Scoop & Save Natural Health Foods 3133, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) Gramma Carol's Gourmet Bulk & Health 240, rue Main, Selkirk (Manitoba)

Ce que les consommateurs doivent faire

Cessez de prendre ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous ou des enfants dont vous avez la charge en avez utilisé et que cela vous inquiète.

Lisez les étiquettes des produits de santé pour vérifier si leur vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués. Si vous avez des questions au sujet du rappel, veuillez communiquer avec Contact Scoop & Save Natural Health Foods par téléphone, au 204-888-1967, ou par courriel, à collodialsolutions@shaw.ca.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.

Ce que fait Santé Canada

Le Ministère surveille le bon déroulement du rappel des quatre produits auquel procède Scoop & Save Natural Health Foods. Si d'autres problèmes liés à la sécurité sont découverts, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et il en informera les Canadiens, au besoin.

