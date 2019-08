Renforcer les collectivités de l'Alberta grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral





Le doublement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral donne un coup de pouce à 350 collectivités de l'Alberta

EDMONTON, le 26 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les collectivités dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et leur offre un soutien indispensable pour leurs priorités locales.

L'Alberta a reçu le premier des deux versements annuels de 122 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) ainsi qu'un montant complémentaire de 229,5 millions de dollars, prévu dans le budget de 2019. Ce complément double le montant alloué aux collectivités de l'Alberta en fonction de leurs allocations pour le transfert du FTE de 2018-2019, pour qu'elles puissent réaliser les projets d'infrastructures qu'elles jugent nécessaires pour le bien-être de leurs citoyens.

Le FTE fédéral est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année un large éventail de projets d'infrastructures locales dans la province. Par exemple, dans le comté de Red Deer, les usagers de la route profitent d'une conduite plus sécuritaire et plus agréable sur 22 kilomètres de la route Range 10 grâce à des améliorations financées dans le cadre du FTE fédéral. À Wood Buffalo, les visiteurs du parc national bénéficient d'équipements de terrain de jeux nouveaux et améliorés au lac Pine, soit au terrain de camping, à l'aire de fréquentation diurne et au terrain de camping de groupe Kettle Point, achetés grâce au financement local du FTE et en partenariat avec Parcs Canada. Dans la ville de Nobleford, on offre aux résidents un approvisionnement en eau potable plus fiable et plus constant grâce au remplacement de l'équipement de pompage de l'eau du réseau d'aqueduc de la ville.

Ce financement prévisible, renforcé par le doublement des affectations du FTE de 2018-2019, tel qu'annoncé dans le budget de 2019, permet aux collectivités de planifier leurs activités en fonction des priorités actuelles et futures en matière d'infrastructure afin de pouvoir bâtir les infrastructures résilientes du 21e siècle que les résidents méritent d'avoir et de faire en sorte que l'Alberta demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'offrir un financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des progrès importants et obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes, les services d'aqueduc et l'efficacité énergétique, ou encore d'améliorer les centres récréatifs ou touristiques, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à protéger les familles, à promouvoir le développement économique et à améliorer concrètement la qualité de vie des gens dans tout le pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année à plus de 3?600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4?000 projets par année.

Le budget de 2019 prévoit un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités, des administrations locales et des collectivités autochtones en matière d'infrastructure.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est souple et permet aux collectivités d'affecter des fonds à leurs besoins locaux les plus pressants. Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont les infrastructures récréatives, les réseaux d'aqueduc et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le plan comprend plus de 92 milliards de dollars de financement, comme le FTE, et plus de 95 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les programmes d'infrastructure.

À ce jour, plus de 48?000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Produit connexe

Affectations de l'Alberta pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, par collectivité

Document d'information

Allocations de l'Alberta au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2019-2020

Le gouvernement du Canada a versé à l'Alberta le premier des deux versements de 122 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020.

En plus des versements réguliers, les collectivités d'Alberta bénéficieront cette année d'un complément à leur financement, tel qu'annoncé dans le budget de 2019. Ce complément permettra d'accélérer les progrès et de maximiser toutes les occasions de faire en sorte que les Canadiens de toutes les collectivités du pays continuent de constater des résultats réels et opportuns dans le renouvellement des infrastructures publiques.

Dans le cadre du FTE, on versera à l'Alberta un total de 472,8 millions de dollars au cours du présent exercice pour des projets d'infrastructures locales, ce qui exclut 700 000 $ en coûts administratifs provinciaux.

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les collectivités d'Alberta.1

Bénéficiaire final Affectation 2019-2020 ($) Complément du Budget 2019 ($) Acadia N°34 (district municipal) 50 000 50 000 Acme 50 000 50 000 Airdrie 3 962 181 3 732 139 Alberta Beach 59 237 55 798 Alix 50 000 50 000 Alliance 50 000 50 000 Amisk 50 000 50 000 Andrew 50 000 50 000 Argentia Beach 6 571 6 480 Arrowwood 50 000 50 000 Comté d'Athabasca (district municipal) 457 893 431 308 Athabasca 172 532 162 515 Banff N°09 (district en voie d'amélioration) 59 819 56 346 Banff N°09 (district en voie d'amélioration) 516 432 486 448 Barnwell 55 105 51 906 Barons 50 000 50 000 Barrhead N°11 (district municipal) 365 896 344 652 Barrhead 266 450 250 980 Bashaw 50 000 50 000 Bassano 70 177 66 102 Bawlf 50 000 50 000 Beaumont 1 095 650 1 032 037 Comté de Beaver (district municipal) 343 609 323 659 Beaverlodge 143 437 135 109 Beiseker 50 000 50 000 Bentley 62 728 59 086 Berwyn 50 000 50 000 Betula Beach 5 931 5 877 Comté de Big Lakes (district municipal) 238 752 224 890 Big Valley 50 000 50 000 Bighorn N°8 (district municipal) 77 625 73 118 Birch Cove 7 619 7 466 Comté de Birch Hills (district municipal) 90 368 85 122 Birchcliff 11 808 11 413 Bittern Lake 50 000 50 000 Black Diamond 157 112 147 990 Blackfalds 589 169 554 962 Bon Accord 88 972 83 806 Bondiss 11 401 11 029 Bonnyville Beach 9 888 9 604 Bonnyville N°87 (district municipal) 678 548 639 152 Bonnyville 373 693 351 996 Bow Island 118 881 111 979 Bowden 72 155 67 966 Boyle 53 825 50 700 Comté de Brazeau 452 191 425 937 Breton 50 000 50 000 Brooks 840 896 792 074 Bruderheim 81 174 76 461 Buffalo Lake (établissement Métis) 50 000 50 000 Burnstick Lake 5 873 5 822 Calgary 73 746 113 69 464 442 Calmar 129 646 122 119 Comté de Camrose (district municipal) 492 167 463 592 Camrose 1 090 588 1 027 269 Canmore 814 187 766 916 Carbon 50 000 50 000 Compté de Cardston (district municipal) 260 747 245 608 Cardston 227 463 214 256 Carmangay 50 000 50 000 Caroline 50 000 50 000 Carstairs 237 239 223 465 Castle Island 5 582 5 548 Castor 54 058 50 919 Cereal 50 000 50 000 Champion 50 000 50 000 Chauvin 50 000 50 000 Chestermere 1 206 385 1 136 342 Chipman 50 000 50 000 Claresholm 219 956 207 186 Comté de Clear Hills (district municipal) 175 907 165 694 Comté de Clearwater (district municipal) 695 190 654 827 Clive 50 000 50 000 Clyde 50 000 50 000 Coaldale 478 027 450 273 Coalhurst 161 010 151 662 Cochrane 1 626 978 1 532 517 Cold Lake 870 573 820 028 Consort 50 000 50 000 Coronation 54 698 51 522 Coutts 50 000 50 000 Cowley 50 000 50 000 Cremona 50 000 50 000 Crossfield 192 491 181 315 Crowsnest Pass 405 103 390 291 Crystal Springs 7 968 7 795 Comté de Cypress (district municipal) 445 848 419 962 Czar 50 000 50 000 Daysland 50 000 50 000 Delburne 51 905 50 000 Delia 50 000 50 000 Devon 382 771 360 547 Dewberry 50 000 50 000 Didsbury 306 542 288 745 Donalda 50 000 50 000 Donnelly 50 000 50 000 Drayton Valley 421 001 396 558 Drumheller 464 469 437 502 Duchess 63 136 59 470 East Prairie (établissement Métis) 50 000 50 000 Eckville 67 674 63 745 Edberg 50 000 50 000 Edgerton 50 000 50 000 Edmonton 54 264 385 51 113 816 Edson 489 606 461 180 Elizabeth (établissement Métis) 50 000 50 000 District en voie d'amélioration N°13 (Elk Island) 50 000 50 000 Elk Point 84 491 79 586 Elnora 50 000 50 000 Empress 50 000 50 000 Fairview N°136 (district municipal) 93 336 87 917 Fairview 174 452 164 323 Falher 60 924 57 387 Ferintosh 50 000 50 000 Fishing Lake (établissement Métis) 50 000 50 000 Comté de Flagstaff (district municipal) 296 494 285 086 Comté de Foothills 1 324 742 1 247 828 Foremost 50 000 50 000 Forestburg 50 916 50 000 Fort Macleod 172 648 162 624 Fort Saskatchewan 1 532 013 1 443 065 Forty Mile N°8 (district municipal) 208 377 196 278 Fox Creek 114 692 108 033 Gadsby 50 000 50 000 Ghost Lake 9 772 9 495 Gibbons 183 821 173 148 Gift Lake (établissement Métis) 51 905 50 000 Girouxville 50 000 50 000 Glendon 50 000 50 000 Glenwood 50 000 50 000 Golden Days 14 310 13 770 Grande Prairie N°1 (district municipal) 1 309 380 1 233 358 Grande Prairie 4 020 196 3 786 785 Grandview 11 634 11 248 Granum 50 000 50 000 Greenview N°16 (district municipal) 559 492 527 008 Grimshaw 158 159 148 976 Gull Lake 15 241 14 647 Half Moon Bay 7 444 7 302 Halkirk 50 000 50 000 Hanna 148 907 140 261 Hardisty 50 000 50 000 Hay Lakes 50 000 50 000 Heisler 50 000 50 000 High Level 232 292 218 806 High Prairie 149 198 140 536 High River 790 446 744 553 Hill Spring 50 000 50 000 Hines Creek 50 000 50 000 Hinton 575 029 541 643 Holden 50 000 50 000 Horseshoe Bay 9 248 9 001 Hughenden 50 000 50 000 Hussar 50 000 50 000 Hythe 50 000 50 000 District en voie d'amélioration N°349 50 000 50 000 Innisfail 456 613 430 102 Innisfree 50 000 50 000 Irma 50 000 50 000 Irricana 70 758 66 650 Island Lake South 8 550 8 343 Island Lake 18 267 17 497 Itaska Beach 6 338 6 261 Jarvis Bay 17 394 16 675 District en voie d'amélioration N°12 (Parc national Jasper) 50 000 50 000 Jasper 267 090 251 583 Kananaskis (district en voie d'amélioration) 50 000 50 000 Kapasiwin 5 582 5 548 Kikino (établissement Métis) 59 237 55 798 Killam 57 549 54 208 Kitscoty 56 793 53 496 Comté de Kneehill (district municipal) 291 006 274 110 Comté de Lac La Biche (district municipal) 554 604 522 404 Comté de Lac Ste. Anne (district municipal) 634 207 597 386 Comté de Lacombe (district municipal) 601 854 566 911 Lacombe 759 780 715 668 Lakeview 6 746 6 644 Comté de Lamont (district municipal) 226 881 213 708 Lamont 103 228 97 235 Larkspur 7 560 7 412 Comté de Leduc (district municipal) 801 851 755 296 Leduc 1 888 133 1 778 509 Legal 78 265 73 721 Lesser Slave River N°124 (district municipal) 163 105 153 635 Comté de Lethbridge (district municipal) 602 436 567 459 Lethbridge 5 805 508 5 468 443 Linden 50 000 50 000 Lloydminster 1 143 133 1 076 763 Lomond 50 000 50 000 Longview 50 000 50 000 Lougheed 50 000 50 000 Comté de Mackenzie (district municipal) 728 067 685 796 Magrath 141 691 133 465 Ma-Me-O beach 11 401 11 029 Manning 68 838 64 841 Mannville 50 000 50 000 Marwayne 50 000 50 000 Mayerthorpe 76 810 72 351 McLennan 50 000 50 000 Medicine Hat 3 681 068 3 467 346 Mewatha Beach 10 237 9 933 Milk River 50 000 50 000 Millet 113 179 106 607 Milo 50 000 50 000 Minburn N°27 (district municipal) 229 750 219 314 Morinville 575 669 542 246 Morrin 50 000 50 000 Compté de Mountain View (district municipal) 760 770 716 600 Mundare 50 000 50 000 Munson 50 000 50 000 Myrnam 50 000 50 000 Nakamun Park 10 586 10 262 Nampa 50 000 50 000 Nanton 126 911 119 543 Comté de Newell (district municipal) 437 818 412 398 Nobleford 74 366 70 049 Norglenwold 20 886 19 963 Norris Beach 7 211 7 083 Northern Lights (district municipal) 212 741 200 389 Comté de Northern Sunrise (district municipal) 110 036 103 648 Okotoks 1 687 612 1 589 630 Olds 534 412 503 385 Onoway 59 877 56 401 Opportunity N°17 (district municipal) 185 101 174 354 Oyen 59 470 56 017 Paddle Prairie (établissement Métis) 50 000 50 000 Paintearth N°18 (district municipal) 122 314 115 213 Paradise Valley 50 000 50 000 Parkland Beach 13 903 13 386 Comté de Parkland (district municipal) 1 867 708 1 759 270 Peace N°135 (district municipal) 101 657 95 755 Peace River 398 133 375 017 Peavine (établissement Métis) 50 000 50 000 Pelican Narrows 13 787 13 276 Penhold 190 687 179 616 Picture Butte 105 323 99 208 Pincher Creek 211 926 199 622 Pincher Creek N°9 (district municipal) 172 532 162 515 Point Alison 5 582 5 548 Comté de Ponoka (district municipal) 570 606 537 477 Ponoka 420 652 396 229 Poplar Bay 10 994 10 646 Provost N°52 (district municipal) 128 308 120 858 Provost 116 263 109 512 Rainbow Lake 50 000 50 000 Ranchland N°66 (district municipal) 50 000 50 000 Raymond 247 422 233 057 Comté de Red Deer (district municipal) 1 137 081 1 071 063 Red Deer 5 843 273 5 504 015 Redcliff 325 861 306 942 Redwater 119 463 112 527 Redwood Meadows 62 845 59 196 Rimbey 149 372 140 700 Rochon Sands 10 004 9 714 Rocky Mountain House 386 087 363 671 Comté de Rocky View (district municipal) 2 293 074 2 159 939 Rockyford 50 000 50 000 Rosalind 50 000 50 000 Rosemary 50 000 50 000 Ross Haven 14 310 13 770 Rycroft 50 000 50 000 Ryley 50 000 50 000 Comté de Saddle Hills (district municipal) 129 472 121 955 Sandy Beach 21 177 20 237 Seba Beach 14 834 14 263 Sedgewick 50 000 50 000 Sexsmith 152 456 143 605 Silver Beach 8 782 8 563 Silver Sands 14 310 13 770 Slave Lake 387 018 364 548 Comté de Smoky Lake (district municipal) 143 204 134 890 Smoky Lake 56 095 52 838 Smoky River N°130 (district municipal) 117 717 110 883 South Baptiste 8 841 8 618 South View 8 899 8 672 Special Areas (2, 3 and 4) 243 465 229 329 Spirit River N°133 (district municipal) 50 000 50 000 Spirit River 57 899 54 537 Spring Lake 50 000 50 000 Spruce Grove 2 081 206 1 960 372 St. Albert 3 845 279 3 622 023 St. Paul N°19 (district municipal) 376 370 354 518 St. Paul 346 984 326 838 Standard 50 000 50 000 Comté de Starland (district municipal) 120 220 113 240 Stavely 50 000 50 000 Stettler N°6 (district municipal) 359 685 341 704 Stettler 346 344 326 235 Stirling 73 842 69 555 Stony Plain 1 000 219 942 147 Comté de Strathcona 5 724 741 5 392 365 Strathmore 787 188 741 484 Comté de Sturgeon 1 192 594 1 123 352 Sunbreaker Cove 9 713 9 440 Sundance Beach 9 248 9 001 Sundre 158 799 149 579 Sunrise Beach 12 856 12 399 Sunset Beach 7 851 7 686 Sunset Point 14 834 14 263 Swan Hills 75 705 71 309 Sylvan Lake 862 136 812 080 Taber (district municipal) 417 393 393 160 Taber 490 421 461 947 Comté de Thorhild (district municipal) 189 349 178 355 Thorsby 59 062 55 633 Three Hills 186 905 176 053 Tofield 121 092 114 062 Trochu 61 564 57 990 Turner Valley 148 907 140 261 Two Hills 83 967 79 092 Two Hills N°21 (district municipal) 243 306 232 082 Val Quentin 19 664 18 812 Valleyview 108 407 102 113 Vauxhall 71 108 66 979 Vegreville 332 146 312 861 Vermilion 241 486 227 466 Comté de Vermilion River (district municipal) 481 053 453 123 Veteran 50 000 50 000 Viking 63 019 59 360 Vilna 50 000 50 000 Compté de Vulcan (district municipal) 231 827 218 367 Vulcan 111 549 105 073 Wabamun 50 000 50 000 Wainwright N°61 (district municipal) 260 631 245 499 Wainwright 364 848 343 665 Waiparous 7 851 7 686 Warburg 50 000 50 000 Warner 50 000 50 000 Warner N°5 (district municipal) 229 674 216 339 Waskatenau 50 000 50 000 District en voie d'amélioration N°04 (Waterton) 50 000 50 000 Wembley 88 215 83 094 West Baptiste 7 211 7 083 West Cove 13 670 13 167 Comté de Westlock (district municipal) 420 128 395 736 Westlock 296 825 279 591 Wetaskiwin N°10 (district municipal) 650 617 612 842 Wetaskiwin 736 388 693 634 Comté de Wheatland (district municipal) 511 369 481 679 Whispering Hills 13 263 12 783 White Sands 11 983 11 577 Whitecourt 593 766 559 292 District en voie d'amélioration N°25 (Willmore Wilderness) 50 000 50 000 Willow Creek N°26 (district municipal) 301 363 283 866 District en voie d'amélioration N°24 (Wood Buffalo) 50 000 50 000 Wood Buffalo (municipalité régionale) 6 499 011 6 121 681 Comté de Woodlands (district municipal) 276 633 260 572 Comté de Yellowhead (district municipal) 639 794 602 647 Yellowstone 12 972 12 509 Youngstown 50 000 50 000

1 Les montants indiqués excluent les coûts administratifs provinciaux.

Liens connexes

Budget de 2019, Investir dans la classe moyenne : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Alberta : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral en Alberta : https://www.alberta.ca/federal-gas-tax-fund-overview.aspx

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 11:28 et diffusé par :