Holt Renfrew annonce sa signature du Pacte de la Mode du G7





Holt Renfrew se joint à la collaboration mondiale pour s'attaquer aux enjeux liés au climat, à la biodiversité et aux océans

TORONTO, le 26 août 2019 /CNW/ - Holt Renfrew & Cie (Holt Renfrew), a annoncé qu'elle avait signé le Pacte de la mode du G7, s'engageant à améliorer les normes de durabilité dans l'ensemble de l'industrie du commerce de détail. Le Pacte a été présenté aux chefs d'État lors du sommet du G7 de Biarritz du 24 au 26 août 2019. Il met l'accent sur l'action dans trois domaines essentiels pour la sauvegarde de la

planète : l'arrêt du réchauffement climatique, la restauration de la biodiversité et la protection des océans.

Pour répondre au besoin urgent de se concentrer sur les effets du changement climatique, Holt Renfrew et ses sociétés soeurs - Selfridges & Co, De Bijenkorf, Brown Thomas et Arnotts, se sont joints à 32 autres acteurs de premier plan de l'industrie pour lancer un mouvement sans précédent.

« Dans le cadre de notre engagement continu envers le développement durable, nous sommes fiers d'annoncer la signature du Pacte de la mode du G7, déclare Mario Grauso, président, Holt Renfrew. Ce mouvement unique en son genre met en lumière l'impact que les marques et les détaillants peuvent avoir s'ils unissent leurs forces et s'engagent à apporter des changements positifs grâce à des pratiques commerciales responsables, à l'innovation et à la collaboration. Il s'agit d'une étape importante pour notre industrie alors que nous travaillons, avec nos sociétés soeurs, à la réalisation des objectifs clés énoncés dans le Pacte de la mode. »

Cette coalition historique a débuté en avril 2019, en amont de la réunion du G7, lorsque le président français Emmanuel Macron a confié à François-Henri Pinault, président directeur général de Kering, la mission de réunir les principaux acteurs de la mode et du textile, afin de fixer des objectifs concrets pour réduire l'impact environnemental de leur industrie.

Le G7 et plusieurs marques se se sont réunis à Biarritz pour discuter de la lutte contre le développement durable dans ce secteur.

Les objectifs du Pacte de la mode s'inspirent de l'initiative Science-Based Targets (SBTi), qui met l'accent sur l'action dans trois domaines essentiels pour sauvegarder la planète :

Arrêter le réchauffement climatique : en créant et en déployant un plan d'action pour atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050, afin de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C d'ici 2100.

en créant et en déployant un plan d'action pour atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050, afin de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C d'ici 2100. Restaurer la biodiversité : en atteignant des objectifs qui utilisent Science-Based Targets pour restaurer les écosystèmes naturels et protéger les espèces.

en atteignant des objectifs qui utilisent Science-Based Targets pour restaurer les écosystèmes naturels et protéger les espèces. Protéger les océans : en réduisant l'impact négatif de l'industrie de la mode sur les océans du monde par des initiatives pratiques, telles que la suppression progressive de l'utilisation des plastiques à usage unique.

Holt Renfrew travaille déjà à un certain nombre d'initiatives visant à réduire au minimum les répercussions environnementales de ses activités, tout en explorant les possibilités de permettre aux clients, aux fournisseurs et aux employés d'en faire autant. L'approche acheter de façon durable, vendre de façon responsable de Holt Renfrew est au coeur de leur stratégie d'entreprise et s'appuie sur leurs quatre piliers de responsabilité sociale d'entreprise : respecter l'environnement, vendre des produits de façon responsable, inspirer les gens et susciter des changements positifs. Parmi les faits saillants, mentionnons :

Respecter l'environnement

S'harmoniser à Science-Based Targets pour définir et établir la stratégie de réduction des émissions de carbone

Améliorer les efforts de réacheminement des déchets dans les endroits appartenant à l'entreprise

Tous les nouveaux sacs et cintres magenta sont maintenant entièrement recyclables et fabriqués avec des matériaux à faible impact

S'efforcer d'éliminer les plastiques à usage unique évitables au sein de ses activités en se tournant vers des solutions de rechange à faible impact

Vendre des produits de façon responsable

Consciemment rechercher un assortiment de produits socialement responsables qui sont magnifiques, riches en histoire et passionnément ciblés par le biais du Projet H.

Élargir la sélection de produits socialement responsables dans les rayons beauté et de mode pour aider les clients à faire des choix plus significatifs

Inspirer les gens

Investir dans les partenariats communautaires afin d'accroître l'impact

Donner aux employés les moyens d'agir positivement et de redonner à des organismes de bienfaisance et à des causes locales dans leur communauté

Susciter des changements positifs

S'associer à des marques pour sensibiliser les gens aux causes qui comptent ici même au Canada et dans le monde entier par le biais du programme Charitable Products Give Back (des produits caritatifs qui redonnent) et des événements de shopping caritatifs

et dans le monde entier par le biais du programme Charitable Products Give Back (des produits caritatifs qui redonnent) et des événements de shopping caritatifs Soutenir l'innovation durable dans l'industrie de la mode

À propos de Holt Renfrew

Comptant sur une tradition vieille de 180 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son expérience de shopping inspirée. Fondée en 1837 en tant que modeste chapellerie, Holt Renfrew est devenue fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des exclusivités griffées de certains des plus grands designers d'Europe, et en 1947 elle accueille Monsieur Christian Dior lors du lancement de son « New Look ». Propriété d'investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, Holt Renfrew est rachetée en 1986 par Monsieur W. Galen et l'honorable Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com.

