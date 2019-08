CES Unveiled Paris braquera les projecteurs sur l'intelligence artificielle





QUOI : La Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé aujourd'hui que l'événement CES Unveiled in Paris sera axé sur les technologies et tendances émergentes autour de l'intelligence artificielle (IA). Les plus de 1 000 visiteurs attendus pourront voir les dernières innovations en matière d'IA, découvrir les dernières tendances technologiques et faire du réseautage avec des leaders de l'industrie. Aperçu officiel de CES 2020, CES Unveiled revient à Paris pour la septième année le mardi 22 octobre au Palais Brongniart. Les visiteurs pourront découvrir des technologies durant une journée complète, à laquelle participeront plus de 80 entreprises de toutes tailles, médias influents, cadres supérieurs et éminents influenceurs de l'industrie venus de France et de toute l'Europe. Les visiteurs découvriront comment l'IA façonne notre monde en changeant les entreprises et en affectant l'éthique et les politiques. Des experts du secteur et des leaders d'opinion de toute l'Europe partageront leurs idées sur l'IA, les solutions d'entreprise, la mobilité, l'infrastructure pour l'Internet des Objets (IdO), les véhicules autonomes, la diversité et bien d'autres sujets. Inscrivez-vous dès maintenant sur CES.tech. QUI : Les dirigeants de la CTA Gary Shapiro, président et chef de la direction ; Karen Chupka, vice-présidente exécutive de CES ; et Steve Koenig, vice-président en charge des études de marché, donneront un aperçu de ce qui nous attend à CES 2020 et feront une annonce exclusive dans le cadre de la conférence intitulée CES 2020 Preview and Trends in Technology. Seront présents sur la tribune de la conférence des dirigeants d'entreprises et des visionnaires qui partageront leurs idées sur les tendances émergentes dans le domaine de l'IA. Parmi les conférenciers, il y aura : Guive Balooch , vice-président international du Technology Incubator de L'Oréal

, vice-président international du Technology Incubator de L'Oréal Mathieu Colas , associé principal chez Monitor Deloitte

, associé principal chez Monitor Deloitte Guillaume Devauchelle , vice-président en charge de l'innovation et du développement scientifique dans le groupe Valeo

, vice-président en charge de l'innovation et du développement scientifique dans le groupe Valeo Valerie Hoffenberg, présidente et fondatrice du Connecting Leaders Club Le programme complet de l'événement ainsi que la liste des orateurs supplémentaires peuvent être consultés ici. DÉTAILS: CES Unveiled Paris se tiendra le mardi 22 octobre 2019 au Palais Brongniart. Les participants et membres de la presse peuvent s'inscrire à l'événement en ligne. Pour de plus amples renseignements sur les modalités d'exposition et de présentation de vos produits et technologies, veuillez nous contacter à l'adresse CESUnveiled@CTA.tech. Pour connaître le programme complet de l'événement, visitez CES.tech.

À propos du Salon CES :

CES® est le lieu de rassemblement mondial pour tous ceux dont la prospérité est fondée sur des activités liées aux technologies grand public. Depuis plus de 50 ans, CES joue un rôle de banc d'essai pour les innovateurs et les technologies de pointe, et de scène internationale où les innovations de prochaine génération sont présentées au marché. Au titre de plus grand événement interactif du genre, CES présente tous les aspects du secteur. Appartenant et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, il attire des chefs d'entreprise et des concepteurs d'avant-garde du monde entier. Consultez les vidéos des temps forts de CES. Suivez CES en ligne sur CES.tech et sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association :

En tant que plus grande association professionnelle du secteur de la technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les chefs de file mondiaux de l'innovation, qu'il s'agisse de startups ou de marques internationales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA détient et produit CES® ? l'événement technologique le plus important et le plus influent de la planète. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

