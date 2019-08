Le Canada investit pour protéger la Gaspésie contre l'érosion et rétablir le transport ferroviaire





PABOS MILLS, QC, le 26 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour soutenir le projet visant la réhabilitation du Chemin de fer de la Gaspésie, principalement le tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé, qui n'est plus exploité depuis 2015. Ce tronçon comprend de nombreuses structures à réhabiliter. De plus, des problèmes d'érosion côtière ont été accentués sur plusieurs sections du tronçon à la suite d'une importante tempête en décembre 2016.

Le problème de l'érosion des côtes prend également de l'ampleur en raison des changements climatiques. Cette portion du chemin de fer présente des enjeux importants liés aux conditions géologiques et côtières. Le projet vise à réhabiliter une dizaine de structures réparties sur les 127 kilomètres du tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé tout en procédant à des travaux de renforcement à certains sites. De plus, la voie ferrée sera déplacée à certains endroits en réponse, entre autres, aux mouvements de terrains et à l'érosion des berges.

En s'attardant aux vulnérabilités actuelles du tronçon face à l'érosion, ces travaux contribueront à rétablir le transport ferroviaire jusqu'à Gaspé et donc la circulation des marchandises, favorisant ainsi la croissance économique de la région. Une fois complété, le projet permettra d'augmenter la résilience de plus de 55 000 Gaspésiens face à l'érosion, en plus d'augmenter la capacité du réseau de transport. Le projet aidera également à réduire les pertes économiques locales de 100 %.

Le gouvernement du Canada investi plus de 45,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus graves, fréquents, dommageables et coûteux en raison des changements climatiques. Nous sommes fiers d'appuyer ces travaux qui permettront de rétablir cet important lien ferroviaire qui joue un rôle clé dans le développement socio-économique de la Gaspésie. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos communautés, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et qui prospéreront pour des générations à venir. »

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes : https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

