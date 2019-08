La gouverneure générale visitera les Pays-Bas et la Pologne





OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra aux Pays-Bas et en Pologne, du 30 août au 2 septembre 2019, pour participer à des évènements commémorant la Deuxième Guerre mondiale.

Durant son séjour aux Pays-Bas, la gouverneure générale assistera à la cérémonie officielle marquant le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut. Elle aura l'occasion de rencontrer Sa Majesté le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, Son Altesse Royale la princesse Margriet des Pays-Bas et Son Excellence monsieur Mark Rutte, premier ministre des Pays-Bas. La gouverneure générale remettra aussi la Médaille du souverain pour les bénévoles à trois récipiendaires néerlandais et une Décoration pour service méritoire (division militaire) à un capitaine polonais.

Son Excellence se rendra ensuite en Pologne où elle assistera à la cérémonie officielle de commémoration du 80e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Elle rencontrera également Son Excellence monsieur Andrzej Duda, président de la République de Pologne. Avant son retour au Canada, elle remettra une Décoration pour service méritoire (division militaire) à un membre actif de l'armée polonaise.

Les heures correspondent au fuseau horaire local.

VISITE AUX PAYS-BAS

La Haye

Le vendredi 30 août

14 h 45

Visite à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques

La gouverneure générale visitera l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) où elle recevra une plaque commémorative.

L'OIAC oeuvre pour mettre en place un monde définitivement libéré des armes chimiques et pour contribuer à la sécurité et la stabilité internationales, au désarmement général et complet et au développement économique mondial. Pour en savoir plus, visitez opcw.org.

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Johan de Wittlaan 32, 2517 JR, La Haye, Pays-Bas

OUVERT AUX MÉDIAS

16 h

Rencontre avec le premier ministre des Pays-Bas

La gouverneure générale rencontrera le premier ministre Mark Rutte. Durant la rencontre, le premier ministre remettra un bulbe de tulipe à Don White, ancien combattant canadien qui a servi au sein des Royal Canadian Dragoons en Italie et en Hollande.

Het Torentje, Binnenhof 17, 2513 AA La Haye, Pays-Bas

OUVERT AUX MÉDIAS

Vlissingen

Le samedi 31 août

10 h 30

Remise de la Médaille du souverain pour les bénévoles et de la Décoration pour service méritoire

La gouverneure générale remettra la Médaille du souverain pour les bénévoles à trois récipiendaires néerlandais qui ont oeuvré à la préservation du souvenir des soldats canadiens ayant participé à la Deuxième Guerre mondiale. Son Excellence remettra aussi une Médaille du service méritoire à un capitaine néerlandais qui a servi aux côtés des Forces armées canadiennes. Après la cérémonie, elle rencontrera les récipiendaires et les membres de leurs familles ainsi que des marins à bord du navire. La liste des récipiendaires et de leurs citations se trouve ci-dessous.

NCSM St. John's, Vlissingen, Pays-Bas

OUVERT AUX MÉDIAS

Terneuzen

Le samedi 31 août

12 h 30

Déjeuner offert par le premier ministre des Pays-Bas

La gouverneure générale assistera à une réception offerte par M. Mark Rutte, premier ministre des Pays-Bas. Ils seront accompagnés de Sa Majesté le roi Willem-Alexander du Royaume des Pays-Bas, de Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges, et d'autres dignitaires étrangers.

Dow Boerderij, Herbert H. Dowweg 5, Terneuzen, Netherlands

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT



14 h 30

Allocution à la cérémonie officielle marquant le 75e anniversaire de la bataille de l'Escault

La gouverneure générale prononcera une allocution à la cérémonie officielle marquant le 75e anniversaire de la bataille de l'Escault, où les soldats canadiens ont aidé les Alliés à gagner le contrôle des rives néerlandaises et belges de l'estuaire de l'Escault.

Cette coûteuse bataille, livrée de septembre à octobre 1944, a permis de dégager une ligne de ravitaillement cruciale qui a aidé le Canada à libérer les Pays-Bas et a rendu possible la libération de l'Europe occidentale par les Alliés.

Scheldetheatre, Westkolkstraat 16, 4531 AW, Terneuzen, Pays-Bas

OUVERT AUX MÉDIAS

16 h 30

Remise d'un livre sur la bataille de l'Escault

La gouverneure générale recevra le premier exemplaire du premier livre néerlandais détaillé sur la névralgique bataille de l'Escault.

Scheldetheatre, Westkolkstraat 16, 4531 AW, Terneuzen, Pays-Bas

OUVERT AUX MÉDIAS

VISITE EN POLOGNE

Varsovie

Le dimanche 1er septembre

12 h

Cérémonie officielle soulignant le 80e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale

La gouverneure générale assistera à la cérémonie officielle soulignant le 80e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie se déroulera à la place Pilsudski où se trouve la Tombe du Soldat inconnu.

Place Pilsudski, 00-001 Varsovie, Pologne

OUVERT AUX MÉDIAS

17 h

Dîner officiel offert par le président de la République de Pologne

La gouverneure générale assistera au dîner officiel offert par Son Excellence monsieur Andrzej Duda, président de la République de Pologne, en compagnie d'autres dignitaires étrangers.

Château royal, Plac Zamkowy 4, 00-277 Varsovie, Pologne

PHOTO OP - Au début du dîner

20 h

Concert commémoratif

Son Excellence assistera à un concert commémoratif dirigé par le réputé compositeur polonais le maestro Krzysztof Penderecki. L'orchestre jouera le Requiem polonais.

Grand Théâtre, Plac Teatralny 1, 00-950 Varsovie, Pologne

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Varsovie

Le lundi 2 septembre

10 h

Remise de distinctions honorifiques canadiennes

La gouverneure générale remettra une décoration pour service méritoire à un membre actif de l'armée polonaise. Le nom du récipiendaire et sa citation se trouvent ci-dessous.

Ambassade du Canada, Matejki 1/5, 00-481 Varsovie, Pologne

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

10 h 30

Visite du Centre de recherche international AstroCeNT

La gouverneure générale visitera AstroCent, centre de recherche interdisciplinaire auquel collaborent plus de 300 scientifiques de 15 pays différents par l'entremise de la Global Argon Dark Matter Collaboration, qui inclut le Canada par la voie de l'Institut McDonald.

Les principaux objectifs d'AstroCeNT consistent à apporter une contribution fondamentale à la quête internationale visant à déceler et à étudier les ultra-faibles signaux émanant de l'univers invisible. Pour en savoir plus, visitez le https://astrocent.camk.edu.pl.

AstroCent, ul. Rektorska 4, 00-614, Varsovie, Pologne

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Les membres du public peuvent suivre les visites de la gouverneure générale aux Pays-Bas et en Pologne sur Facebook et Twitter, ainsi qu'en ligne sur le site www.gg.ca , où les photos et les vidéos seront publiées.

CITATION DES RÉCIPIENDAIRES

MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION MILITAIRE)

Le capitaine Kamil Ksok (Armée polonaise)

Pologne

Le capitaine Ksok a été envoyé en mission en Lettonie de mai à décembre 2017 à titre de commandant de la compagnie de chars. Il a fait preuve de qualités de chef et de commandement et d'un sens tactique hors pair lors d'exercices clés de la brigade mécanisée, ce qui a permis d'assurer un taux de disponibilité opérationnelle exceptionnel pour le char de combat polonais PT91 et de mettre en valeur ses capacités, en plus de contribuer notablement au succès du Groupement tactique de présence avancée renforcée dirigé par le Canada et de renforcer la dissuasion de l'OTAN. Par son dévouement extraordinaire, le capitaine a fait grand honneur à l'Armée polonaise et au Canada.

Le capitaine Paul Schouten (Armée royale des Pays-Bas)

Pays-Bas

Le capitaine Schouten a servi à titre d'agent de liaison des Forces de défense des Pays-Bas auprès du Bataillon d'aviation de la Force opérationnelle au Mali de juillet à octobre 2018. Il a fait montre d'un sens exemplaire du professionnalisme et de l'initiative lorsqu'il a assuré l'exécution cohérente des opérations impliquant les forces terrestres néerlandaises et les ressources aériennes canadiennes, et il a joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre rapide et efficace des capacités opérationnelles du Bataillon d'aviation. Par ses efforts exceptionnels, le capitaine Schouten a contribué de façon marquée à consolider la haute réputation du Canada auprès de ses partenaires internationaux au Mali, ce qui lui a valu une grande estime.

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Mme Alice van Bekkum

Pays-Bas

Alice van Bekkum est la cofondatrice, présidente et coordonnatrice des recherches de la Faces to Canadian War Graves Groesbeek Foundation, organisation qui recueille de l'information sur les soldats canadiens morts au combat ayant participé à la libération des Pays-Bas en 1945. Dans le cadre de sa mission visant à créer un monument virtuel à la mémoire des Canadiens tombés aux Pays-Bas, elle a aidé à rassembler les photos et les récits de plus de 2 000 Canadiens enterrés au cimetière militaire de Groesbeek.

M. Marc Fraser

Pays-Bas

À titre de président de la Stichting Viering Nationale Feestdagen, Marc Fraser a planifié diverses cérémonies du souvenir aux Pays-Bas pour souligner l'implication des soldats canadiens dans la Seconde Guerre mondiale. La plus marquante de ces cérémonies est la vigile annuelle de la veille de Noël dans le cadre de laquelle il rassemble plus d'un millier de citoyens hollandais, dont un grand nombre de jeunes, au cimetière militaire de Holten, où ils déposent des bougies pour honorer les soldats canadiens tués au combat.

M. Albert Hartkamp

Pays-Bas

Depuis qu'il a créé le National Committee Thank You Canada and Allied Forces (NC TYCAF) en 1975, Albert Hartkamp voit à ce que les vétérans du Canada et des autres pays alliés soient honorés pour leurs rôles dans la libération des Pays-Bas. Sous son indéfectible direction, le NC TYCAF a organisé de multiples activités commémoratives et mené les efforts en vue d'organiser les déplacements et l'hébergement des plus de 65 000 vétérans canadiens qui ont visité les Pays-Bas pour participer à des cérémonies du souvenir.

FICHE D'INFORMATION SUR LES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES CANADIENNES

À propos des décorations pour services méritoires

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division militaire reconnaît une action militaire qui a été accomplie avec un professionnalisme ou un degré d'excellence remarquables dont les Forces armées canadiennes et le Canada ont tiré des avantages considérables ou de grands honneurs. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles.

Les représentants des médias qui désirent obtenir des photos de la visite peuvent communiquer avec le Bureau de presse de Rideau Hall. Cet itinéraire peut être modifié sans préavis. Pour les dernières mises à jour, visitez le www.gg.ca.

