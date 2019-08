Les résidents de Neil's Harbour bénéficieront d'une station de traitement de l'eau améliorée





INDIAN BROOK, NS, le 26 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau pour que les familles canadiennes aient accès à des services fiables qui améliorent leur qualité de vie, protègent l'environnement et favorisent la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Eyking, député de Sydney?Victoria, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement, et Wayne Budge, conseiller du district 7 à la municipalité du comté de Victoria, ont annoncé un financement pour appuyer des améliorations à la station de traitement des eaux de Neil's Harbour.

Les travaux comprennent l'installation d'un nouveau système de filtration et l'agrandissement du bâtiment existant afin d'y inclure de nouvelles toilettes, un bureau des opérations, des installations de laboratoire et une plus grande aire d'entreposage.

Une fois achevées, ces améliorations permettront de moderniser le traitement de l'eau à Neil's Harbour et d'améliorer la qualité de l'eau pour les résidents, les entreprises et les visiteurs, créant ainsi une collectivité plus saine et durable.

Le gouvernement du Canada investira plus de 742 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle?Écosse y consacre plus de 619 000 $ et la municipalité du comté de Victoria assume le reste des coûts du projet.

« Pour bâtir un avenir sain et durable, il est essentiel de veiller à ce que les collectivités du Canada disposent d'infrastructures modernes pour l'approvisionnement en eau. Cet important projet pour Neil's Harbour améliorera grandement la qualité de vie des résidents en leur donnant accès à une eau potable propre et à un environnement plus sain. »

L'honorable Mark Eyking, député de Sydney?Victoria, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Nous continuons d'investir dans les municipalités et les collectivités de notre province afin qu'elles disposent d'infrastructures modernes et solides ainsi que d'une eau propre, et qu'elles soient en mesure d'offrir des services importants aux Néo-Écossais. Ces investissements contribueront à assurer la viabilité, la santé et le dynamisme de nos collectivités dans l'ensemble de la province.

Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Ce financement constitue un important coup de pouce pour le réseau d'aqueduc de Neil's Harbour. Cette aide financière est très nécessaire et très appréciée. Nous sommes impatients de collaborer avec les deux ordres de gouvernement pour veiller à ce que les électeurs et les entreprises du district 7 continuent de bénéficier d'une eau de qualité. »

Wayne Budge, conseiller du district 7 à la municipalité du comté de Victoria

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

