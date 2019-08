/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Central Saanich/





CENTRAL SAANICH, BC, le 23 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Colombie-Britannique, au nom de Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique.

Date : Lundi 26 août 2019



Heure : 10 h 30 [HAP]



Lieu : Caserne de pompier no1 de Central Saanich

1512, chemin Keating Cross

Saanichton (Colombie-Britannique)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 10:00 et diffusé par :