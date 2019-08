Le sommet "S BLOCK 1000 Pax Interstellar Quantitative Summit" s'est tenu à Bangkok





Ce 21 août dernier, le sommet "S BLOCK Interstellar Quantitative Summit" s'est officiellement déroulé à Bangkok, en Thaïlande!

Interstellar Quantification contribue à la technologisation de S BLOCK

S BLOCK est un tout nouveau portefeuille technologique multi-devise et inter-chaîne venu de Suisse et élaboré conjointement par S BLOCK Foundation, Cloud Capital, Top Line, DAF, Stanford Blockchain Research Center, MIT Media Lab et Cambridge Financial Alternative Center. Depuis son lancement le 15 juin, le portefeuille a généré un confortable rendement mensuel (entre 6 et 15%) pour ses millions d'utilisateurs.

Interstellar Quantification est la première source de revenus de S BLOCK. Interstellar Quantification réalisera des échanges de capitaux avec l'équipe de quantification, dans le cadre de l'accord du contrat de prêt Interstellar, de manière à accroître le capital le plus rapidement possible et à saisir de nouvelles opportunités de courtage. S Block affecte également ses fonds à 30 des plus grandes sociétés de quantification au monde, dans l'optique d'optimiser les profits et de minimiser les risques.

Lancement du super noeud MasterNodes pour tirer pleinement parti de la répartition des bénéfices

Le super-noeud MasterNodes de S BLOCK a également été officiellement lancé lors du sommet, avec l'objectif de tirer pleinement parti de la répartition des bénéfices au sein de la plateforme.

Le mécanisme consensuel POS est plus rapide, moins cher, et consomme moins d'énergie. Dès lors, plus de 80% des tokens exécutent POS. En outre, le staking est définitivement le principal moyen pour les mineurs de générer des gains. C'est pour cette raison qu'ils se réunissent pour construire un pool d'extraction. Le mécanisme de MasterNode consiste à regrouper les devises éparses des utilisateurs pour en faire des noeuds POS sur la chaîne publique, de manière à répartir les bénéfices au sein du groupe de contributeurs du pool d'extraction.

S BLOCK garantit une solide performance de services avec les solutions de leasing de sa Data Processing Unit

La S BLOCK Data Processing Unit a également été officiellement lancée durant le sommet. Le leasing de processeurs et le partage des bénéfices est le premier module du projet "lightning" de S BLOCK, qui joue également un rôle dans l'accélération de la construction de la chaîne publique. Avec ce projet, S BLOCK construira un écosystème unique et créera une puissante chaîne publique inter-chaîne. De plus en plus de technologies de pointe et de services avancés seront lancés pour bénéficier de l'exceptionnelle performance de service de S BLOCK!

Les dirigeants de S BLOCK ont également présenté les futurs projets et la structure écologique globale de la société à tous les invités et membres ayant assisté au sommet.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 10:00 et diffusé par :