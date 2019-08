Invitation exclusive : Soyez les premiers à découvrir Helix de Vidéotron, la nouvelle façon de se divertir et de gérer son foyer

Le gouvernement du Canada est à mettre en place un système d'information sur l'énergie moderne et indépendant. Le regroupement des données sur l'énergie à un seul et même endroit aidera à améliorer la prise de décision par les gouvernements et...





Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 70?000 $ au Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) ainsi qu'une aide financière de plus de 65?000 $ à Merinov, le Centre d'innovation de l'aquaculture et des pêches...





Vidéotron vous invite à faire l'expérience d'Helix et à découvrir en primeur l'univers de cette nouvelle plateforme technologique, lors de son grand lancement, le mardi 27 août prochain à compter de 10 h. Pour l'occasion,...





Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial en solutions informatiques, de stockage et réseau d'entreprise et de technologie d'informatique durable, a élargi son portefeuille de système vSAN et ajouté une nouvelle solution vSAN de catégorie...





Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports ainsi que de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du...