Eureka 93 inc. nomme le vétéran de l'industrie Rex Powers au poste de président du conseil d'administration

OTTAWA, 26 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eureka 93 inc. (CSE : ERKA) («?Eureka93?»), annonce la nomination de Rex Powers, chef de la direction de la Cannabis Hemp Industry Employers Association et chef de la direction de PFH Consulting LLC, au poste de président du conseil d'administration en date du 23 août 2019.



« L'expertise diversifiée de M. Powers en initiatives stratégiques de croissance transformationnelle axée sur la clientèle, ainsi que sa connaissance approfondie de l'industrie viendront appuyer les efforts de la direction dans l'atteinte des objectifs au cours de la prochaine année,?» déclare David Rendimonti, chef de la direction d'Eureka93.

«?Eureka93 est une société prometteuse aux actifs importants qui présente un potentiel de produits,?» nous dit Rex Powers, président du conseil d'administration d'Eureka93. «?J'ai hâte de collaborer avec la direction pour orienter la Société qui chemine dans une industrie aux défis parfois relevés et la faire évoluer à une entreprise en sciences de la vie, axée sur des produits ciblés, de CBD.?»

M. Powers est cofondateur et chef de la direction de la Cannabis Hemp Industry Employers Association (l'Association des employeurs de l'industrie du cannabis et du chanvre), un organisme du domaine de l'emploi qui offre des services de développement à l'industrie du cannabis et du chanvre. Il est aussi chef de la direction de PFH Consulting LLC, une société d'experts-conseils en planification stratégique et modèles organisationnels pour les sociétés établies et en démarrage. Auparavant, M. Powers était président et chef de la direction de la Foundation of Cannabis United Standards (FOCUS), un organisme à but non lucratif dont la mission est de créer des normes de qualité et de sécurité pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, tout en préservant l'intégrité de l'industrie du cannabis. Grâce à son expérience dans le développement de modèles d'affaires de croissance durables, M. Powers est connu pour son talent en leadership de direction, à former des équipes hautement performantes, en structure organisationnelle et modélisation, en développement de produit et en stratégies de financement. Il siège aussi avec voix consultative à plusieurs conseils d'administration, dont Basso Botanicals, SOS Method et Arisanna Group.

Avec l'arrivée du nouvel administrateur indépendant, M. William MacKinnon quitte son poste d'administrateur au conseil pour poursuivre d'autres objectifs. «?Au nom du conseil d'administration, nous tenons à remercier M. MacKinnon pour sa grande contribution et nous lui présentons tous nos voeux de réussite dans ses nouvelles activités,?» ajoute David Rendimonti, chef de la direction d'Eureka93.

À propos d'Eureka93

Eureka93 est une société verticalement intégrée en sciences de la vie axée sur l'extraction, la production et la distribution de cannabidiol (CBD) de chanvre. Avec des actifs importants aux États-Unis et au Canada, cette société multifacette s'engage à offrir des produits de la plus haute qualité à ses clients, y compris l'extrait de plante entière, le distillat et l'isolat. Son procédé d'extraction exclusif, sa recherche et son expertise scientifique dans la fabrication de produits de CBD et nutraceutiques permettent à la Société d'ouvrir la voie à l'ingéniosité verticalement intégrée. Pour en savoir davantage, consultez Eureka93.com .



En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

Pour tous renseignements, communiquer avec :

Investisseurs

Conrad Seguin

437 226-7002 ou cseguin@eureka93.com

Médias

Sónia Brum

647 338-7381 ou sbrum@eureka93.com

