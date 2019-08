Invitation aux médias - Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean, annoncera un appui à quatre PME oeuvrant dans l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, annoncera un appui financier au Groupe...

Ressources minières Radisson Inc. (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé par voie de prise ferme préalablement annoncé, pour une valeur de globale approximative de 6 000 000 $ (le « placement »). Le...

Les investissements dans les infrastructures culturelles et historiques jouent un rôle important dans le développement de collectivités dynamiques, la promotion du tourisme et la préservation du patrimoine canadien. Aujourd'hui, l'honorable Kent...