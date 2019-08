Supermicro élargit son portefeuille de système vSAN pour l'infrastructure hyper-convergée et lance une nouvelle solution vSAN haute performance





Le système BigTwintm et Ultra SuperServer® fournissent des améliorations de performance d'infrastructure à double chiffre pour les déploiements critiques

SAN FRANCISCO, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial en solutions informatiques, de stockage et réseau d'entreprise et de technologie d'informatique durable, a élargi son portefeuille de système vSAN et ajouté une nouvelle solution vSAN de catégorie entreprise -- Ultra SuperServer -- à son portefeuille étendu de systèmes serveur entièrement configurés et prêts à déployer. Les solutions Supermicro, associées à un vSAN éprouvé dans l'industrie, fournissent des solutions clé en main au marché de l'infrastructure hyper-convergée.

« La solution hyper-convergée Ultra vSAN de Supermicro réalise des améliorations d'infrastructure à double chiffre (24%) par rapport aux plateformes précédentes pour les réseaux virtualisés », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Les Ultra SuperServers 2U/1U de Supermicro sont configurables avec une prise en charge de 20, 10, 4, ou 2 lecteurs NVMe permutables à chaud et utilisent des processeurs extensibles Intel® Xeon® de 2ème génération et des DC SSD Intel® Optanetm. Le BigTwin, un système multi-nodal (2U-4 noeuds) haute densité, est optimisé pour les applications critiques prenant en charge jusqu'à 6TB de mémoire par noeud et configurées pour une infrastructure hyper-convergée. Les deux systèmes sont idéaux pour des charges de travail spécifiques, offrant une simplicité opérationnelle, une évolutivité, un faible coût total de propriété (CTP), et des économies de ressources pour des déploiements d'entreprise intelligents. »

L'Ultra SuperServer et les systèmes serveur clé en main BigTwintm, ainsi que la gamme complète de noeuds compatibles vSAN de Supermicro, accélèrent la transition définie par logiciel, optimisent l'infrastructure de centre de données, et accélèrent la sélection et le déploiement de matériel et de logiciel de centre de données.

Les Ultra SuperServers 2U/1U Supermicro sont hautement configurables pour différents types de déploiements. Les plateformes Ultra SuperServer prennent en charge un grand nombre de lecteurs NVMe et de nombreuses voies PCI-E pour loger des cartes d'interface réseau (CIR) qui fournissent une largeur de bande suffisante pour un accès externe sur les matrices.

Le BigTwin avec les processeurs extensibles Intel® Xeon® de 2e génération comporte un module de réseau E/S Supermicro (SIOM) flexible économiseur de ressources et prend en charge All-Flash NVMe. Configuré avec des DC SSD Intel® Optanetm et NVMe comme cache assurant un SDS haute performance, cette solution accélère jusqu'à 3 fois la performance de stockage. La performance améliorée, jusqu'à 30 écritures de lecteur par jour (DWPD), étend le cycle de vie des déploiements.

Supermicro exposera ces nouveaux systèmes, ainsi que d'autres produits au Stand #965 à VMworld 2019, du 25 au 29 août, au Moscone Center, San Francisco, Californie.

