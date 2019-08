Invitation médias - BIXI Montréal lance ses vélos électriques





MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et BIXI Montréal présenteront la nouvelle flotte de BIXI électriques, lors d'une rencontre de presse à laquelle vous êtes conviés le lundi 26 août prochain, à 15 h 30, à la station BIXI, au coin des rues de la Commune et King.

Marie Elaine Farley, présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal présentera les détails de ce déploiement. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que M. Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal et Mme Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs, participeront également à cette annonce et démonstration.

RAPPEL



Date : Lundi, 26 août 2019 Heure : 15 h 30 Lieu : À la Station BIXI - rue de la Commune, près de la rue King

Montréal

Nous vous proposons d'apporter votre casque de vélo pour tenter l'expérience en testant un de ces nouveaux vélos. Si toutefois, vous n'en avez pas, nous en aurons un pour vous, sans aucun problème.

