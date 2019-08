La Société de gestion des déchets nucléaires du Canada renouvelle notre accord de coopération avec notre homologue de la Corée du Sud





TORONTO, le 26 août 2019 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) du Canada et notre homologue de la Corée du Sud, la Korea Radioactive Waste Agency (KORAD), avons renouvelé notre accord de coopération et de mise en commun des connaissances.

Derek Wilson, ingénieur en chef et vice-président responsable de la gestion des contrats de la SGDN, et Sung-Soo Cha, président et chef de la direction de la KORAD, ont signé un accord lors d'une cérémonie tenue le vendredi 23 août 2019, au siège social de la SGDN à Toronto.

« La SGDN est fière de renouveler notre accord avec la KORAD. Les accords internationaux de coopération et de mise en commun des connaissances constituent un élément essentiel de notre engagement envers la collaboration internationale et contribuent à notre mise en oeuvre du plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié », a souligné M. Wilson.

Les accords comme celui-ci favorisent la coopération internationale en matière de développement et de démonstration technologiques et aident les pays à apprendre les uns des autres et à mettre en oeuvre les meilleures pratiques relatives à la conception des dépôts et à la constitution des dossiers de sûreté.

« Nous sommes impatients de continuer de renforcer notre relation fructueuse avec la SGDN, une relation axée sur l'apprentissage mutuel », a indiqué M. Cha.

Cet accord renouvelé vient s'ajouter aux accords conclus avec les organisations de gestion de déchets nucléaires de pays comme la Finlande, le Japon, la Belgique, la France, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) met en oeuvre le plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. La Société a été créée en 2002 par les producteurs canadiens d'électricité d'origine nucléaire. Ontario Power Generation, Énergie NB et Hydro-Québec, les membres fondateurs de la SGDN, ainsi qu'Énergie atomique du Canada limitée, financent les activités de la Société. La SGDN agit à titre d'organisme à but non lucratif et notre mandat nous a été confié en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, une loi fédérale.

SOURCE Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN)

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 08:30 et diffusé par :